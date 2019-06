Una nueva lesión en la rodilla puso fin al año de Del Potro

El tandilense Juan Martín Del Potro sufrió una fractura en la rótula derecha que requerirá intervención quirúrgica, según confirmaron ayer los estudios médicos a los que fue sometido en Londres y le hará perderse lo que resta de la temporada.

“Los estudios realizados en una clínica de Londres indicaron que Juan Martín Del Potro volvió a sufrir una fractura en la rótula derecha. Tras las interconsultas con el médico Angel Cotorro, se determinó que la lesión requiere intervención quirúrgica”, informó el equipo de prensa del tandilense a través de un comunicado.

El tenista, de 30 años, repitió una lesión inusual en el tenis (ya le había pasado en octubre del año pasado durante el Masters 1000 de Shanghai) cuando se resbaló el miércoles en su partido de la ronda inicial del ATP 500 de Queen's, sobre césped, el que le ganó al canadiense Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4.

Eso que pareció un simple resbalón producto de un mal movimiento se agravó con los estudios que se le efectuaron en Londres, en principio para ver si corría riesgo su presencia en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que se jugará en la capital inglesa desde el 1 de julio.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y “Delpo” deberá someterse a una operación, lo que no sólo lo hará perderse Wimbledon sino el resto de la temporada.

“La intervención se realizará en los próximos días, en fecha y lugar que se informará oportunamente”, añadió el comunicado de prensa.

Del Potro, quien fue sometido anteriormente a cuatro operaciones, tres en la muñeca izquierda y una más en la derecha, comenzó a padecer con la rótula cuando se lesionó en octubre de 2018 y luego de tomar una serie de decisiones que no favorecieron su completa recuperación.