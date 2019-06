Jaguares ganó y está entre los cuatro mejores

Jaguares clasificó anoche por primera vez a las semifinales del Súper Rugby, al vencer a Chiefs de Nueva Zelanda por 21-16 en un intenso partido de cuartos de final que se disputó en el estadio de Vélez Sarsfield. Jaguares conocerá su rival de semifinales hoy cuando se enfrenten Brumbies de Australia y Sharks de Sudáfrica en la ciudad de Canberra desde las 7.05 de Argentina.

En su cuarta participación en el torneo de la Sanzaar, la franquicia argentina alcanzó su mejor actuación histórica con un triunfo posibilitado por los tries de Pablo Matera y Matías Moroni más los once puntos aportados por el apertura Joaquín Díaz Bonilla (tres penales y una conversión).

El equipo dirigido por Gonzalo Quesada se fue al descanso en desventaja de 10-8 pero en el segundo tiempo mostró una gran reacción para sumar la sexta victoria consecutiva en la actual temporada.

Con el triunfo de anoche, equiparó el historial con el conjunto de Hamilton, campeón 2012 y 2013, con dos éxitos para cada uno. Este año, los neozelandeses se habían impuesto por 30-27 en Liniers, el pasado 30 de marzo, durante la fase final.

El partido de ayer tuvo un comienzo soñado para Jaguares, que después de la patada de salida de Díaz Bonilla, recuperó la pelota a través de Guido Petti y marcó el primer try del partido a los 50 minutos mediante Pablo Matera.

Díaz Bonilla no pudo capitalizar el intento de conversión, pero sí logró ampliar la diferencia a ocho tantos cuando anotó de penal a los 21 minutos cuando el equipo neozelandés comenzaba a acomodarse en la cancha.

Chiefs no perdió la calma, mantuvo el libreto de quitarle ritmo al juego y a partir de la solidez de su estructura pudo revertir el marcador para irse al descanso 10-8. Jaguares se fue del partido en la segunda mitad de la parte inicial y comenzó el complemento en la misma tónica, lo que le permitió a Chiefs escaparse a ocho puntos tras dos penales.

La recuperación de la franquicia argentina llegó un rato después de la salida por lesión del apertura titular del conjunto oceánico, Jack Debreczeni. En su mejor jugada colectiva, nacida de un line y tras varias fases, Moroni rompió la defensa rival y apoyó el segundo try que esta vez sí Díaz Bonilla pudo certificar.

Esa acción desató el mejor momento del equipo argentino, que mediante la patada de su apertura volvió a ponerse en ventaja con penales a los 15 y 20 minutos.

En la recta final del juego, Chiefs hizo su intento desesperado por la victoria, pero se encontró con un oponente que a puro tackle y con un scrum robustecido, defendió la ventaja.