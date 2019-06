El peronismo tendrá su ansiada interna con 10 listas que se medirán en las urnas

El Partido Justicialista tendrá su ansiada interna en las primarias del 11 de agosto, ya que 10 listas se presentaron para competir por las 4 candidaturas a diputados nacionales.

Sólo la grilla de Marcos Abatte tendría algunas objeciones ya que no la pudo subir a la plataforma digital. De todos modos, presentaría un recurso de amparo, cuyo final ya es conocido.

Todas las grillas tienen posibilidades ya que las candidaturas se definirán por el sistema D’Hont y la ley de paridad de género.

Después de 10 años las distintas facciones del peronismo podrán demostrar su poder territorial.

En competencia también está el ex legislador Rodolfo Martínez Llano, que apuesta a dar el batacazo.

La bendición nacional es para la grilla de José Ruiz Aragón, que quiere ser reelecto diputado nacional. Pero en la compulsa interna nada está definido. Todas las facciones tienen su representación y cumplieron con los 1.700 avales que necesitaban.

Hay lista de cada rincón de la provincia y para ratificar la mística peronista no faltaron las discusiones de última hora.

Fue Marcos Abatte quien se batió a gritos con los integrantes de la Junta Electoral partidaria. Una tángana que no llegó a mayores.

También presentaron precandidatos el espacio de Rodríguez Saá, denominados “Todos Somos Parte”. La grilla es encabezada por un dirigente de Mburucuyá, Fernández Rodríguez.

Tampoco Rogelio Benítez se quiso perder la posibilidad de una verdadera interna en el peronismo y presentó su espacio “Corazón Peronista”

El espacio pro vida también tiene su representación en la lista “Peronistas por la Vida”, encabezada por Juan José Gabriel Domínguez.

Vamos todos

La lista “Vamos Todos”, integrante de la alianza Provincial “Frente de Todos”, informó que a las 22,35 procedió a presentar ante la Junta Electoral de calle Salta 663 de esta ciudad la nómina de precandidatos a diputados nacionales titulares y suplentes que la representarán en las elecciones primarias y abiertas del 11 de agosto venidero, apoyando a la fórmula Fernández-Fernández a nivel presidencial.

La grilla es encabezada por el ex convencional nacional constituyente, ex diputado nacional, ex senador provincial, ex diputado provincial y ex presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia Dr. José Rodolfo Martínez Llano, a quien acompaña como segunda diputada la ex jueza y diputada provincial, presidenta del Bloque de Diputados del PJ, Mercedes Yagueddú.

En tercer término el principal referente de la línea “Volver a creer”, el periodista Daniel Caran.

A ellos se le suma la licenciada Rosa Martínez, periodista y militante del peronismo y por la juventud: Liliana Saldaña (28) de Mburucuyá, Franco Scattolaro Lovato (31) de Monte Caseros, “Quique” Flores Cornejo (24) de Itatí y María Florencia Haedo (32) de Capital.

Saldaña es licenciada en Tecnología Educativa y estudiante de Ciencias Económicas; en tanto que Scattolaro Lovato es licenciado en Psicología Social y estudiante de Abogacía. Flores Cornejo es estudiante de Arquitectura mientras que Haedo es licenciada en Comercio Exterior y titular de la consultora Intercomex.