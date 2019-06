Sobre las listas: “La Cámpora ha cedido en esta elección”

Alberto Fernández consideró que La Cámpora no se apoderó de las listas legislativas, pese a que los nombres se organizaron en el Instituto Patria, bajo la supervisión de Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro.

“La Cámpora ha cedido en esta elección. Tendrá la mitad de diputados que tenía”, afirmó Fernández durante un reportaje a La Once Diez, ayer. El precandidato a presidente por el Frente de Todos añadió que él tendrá “autonomía” y que armará el gabinete.

En declaraciones al programa “Antes y después”, Fernández advirtió: “Yo tengo la tranquilidad de que el gobierno lo voy a armar yo. Es lo único que me preocupa como presidente”.

El líder de la fórmula dijo que, ante una eventual diferencia con la ex presidenta Cristina Fernández, primará su criterio. “Como siempre primó. Yo nunca hice lo que los otros quisieron, hice lo que siempre creí. A veces me equivoqué. Tengo mi propia autonomía, mis propios criterios”, indicó.

“Yo tengo miradas respecto de muchas cosas que son distintas a las de Cristina. Cristina cuando me nominó lo hizo sabiendo que son distintas, y además Cristina sabe que tengo mi personalidad y defiendo mis posiciones. No soy alguien que se somete”, aseveró el candidato.

Además, Fernández reiteró que lo más probable es que Sergio Massa presida la Cámara de Diputados. “Lo van a resolver los diputados, pero siempre es el diputado más votado y Sergio seguramente lo va a ser”, indicó.

En diálogo con Diego Sehinkman y Daniel Santa Cruz, el candidato también sugirió que Felipe Solá podría integrar un eventual gabinete. “Su trabajo va a tener más que ver con eso que con el Parlamento”, sostuvo.

Criticó la Ley de Medios y advirtió que Clarín es “solo un medio”. Para el compañero de fórmula de Cristina, los medios no tienen el peso que el kirchnerismo siempre sostuvo que tenían. “Si fuera así, Cristina no tendría la adhesión que tiene”, consideró.

Sobre Kicillof

El precandidato a presidente opinó que Axel Kicillof “no es un improvisado” y que lidió con la economía en un momento complejo. Pero aclaró que, según su visión, terminó tomando medidas que complotaron contra la economía.

Destacó, además, la postura de Guillermo Nielsen sobre la deuda. “Escucho a Axel y también lo escucho a Nielsen. En algunas cosas estoy más cerca del pensamiento de Nielsen y en otras estoy más cerca del pensamiento de Axel. Si vos me preguntás por el problema de la deuda, le presto mucha atención a Nielsen”, indicó.

Kicillof “es un hombre muy preparado, no es un improvisado”, dijo Alberto Fernández.