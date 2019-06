Compromiso judicial por el sitio de memoria

El juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, expresó este lunes que “ningún derecho será vulnerado” en el tratamiento del sitio de memoria del ex Regimiento de Infantería 9 (Ri9), en el marco de un encuentro con la asociación civil que reclama la apertura del lugar..

El Espacio de Memoria ex Ri9 señaló que el magistrado “escuchó con respeto la preocupación de las víctimas, familiares e integrantes" del colectivo de organismos de Derechos Humanos.

Y "que nos quedáramos tranquilos ya que nuestros derechos no iban a ser vulnerados”, comunicó la asociación civil.

El ex Ri9 está enmarcado en el expediente judicial Séptima Brigada -recientemente elevado a juicio- y serán en breve serán resueltas “algunas pretensiones, sobre las cuales el juez no podía adelantar una opinión, pero que desde ya esa decisión no iba a vulnerar el derecho de las víctimas”, informaron.

El Espacio de Memoria del Ri9 agiliza gestiones para la preservación del sitio luego de que en mayo se conociera el Decreto presidencial 345/19, que incluye al ex regimiento en una orden de enajenación de inmuebles para incorporarlo “Plan Costero”.

En tanto que este año fue ratificada una medida cautelar sobre el ex centro clandestino ya que forma parte de las pruebas del expediente “Séptima Brigada”, elevado el 12 de junio como el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia.