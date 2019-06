Luego de un parate de semanas, Diputados retomaría las sesiones con cargada agenda

Pasaron varias semanas sin sesiones y, dado que las autoridades del cuerpo aún no regresan de China, las mismas podrían reanudarse recién la próxima semana. Esto decantaría en un amplio temario que incluye el ingreso de un nuevo fondo para financiar viviendas y las Cuentas de Inversión.

La Cámara baja podría volver a sesionar el primer miércoles de de julio, dado que sus autoridades aún no están de regreso de su viaje a China. Mañana arribarían al país, junto al gobernador Gustavo Valdés, luego de más de una semana de gestiones, donde estuvieron presentes el presidente del cuerpo Pedro Cassani y su vicepresidente primero, Eduardo Vischi.

No obstante, Diputados tiene un temario cargado, entre ellos, la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que implementa el Plan Estratégico Foresto Industrial de la Provincia de Corrientes (Pefic), de autoría de Vischi. Por lo cual, estaría presente para su sanción, a los fines de fundamentar la iniciativa.

También, se prevé que tome estado parlamentario el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo para la conformación del Fondo Fiduciario Público de Viviendas de la Provincia de Corrientes (Fofivi). Esta fue una iniciativa anunciada en varias ocasiones por Valdés que, finalmente, arribó al cuerpo legislativo. La intención es activar una herramienta para el financiamiento de viviendas sociales en la provincia, según indicaron las autoridades gubernamentales.

Por otra parte, también se espera que tome estado parlamentario las Cuentas de Inversión 2018, que fueron remitidas semanas atrás por la Contaduría General de la Provincia para su análisis. Finalmente, ingresó hace una quincena al cuerpo legislativo.