Ecuador y Japón igualaron y se despidieron

Ecuador y Japón empataron anoche 1-1, en un partido válido por la última fecha del Grupo C que se disputó en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, y se despidieron de la Copa América de Brasil permitiendo la clasificación de Paraguay, al que solo le servía esta igualdad para avanzar a cuartos de final, donde ahora se enfrentará con el anfitrión, Brasil, el jueves en Porto Alegre.

El conjunto oriental, actual subcampeón asiático e invitado especialmente a la presente edición, abrió la cuenta a través del extremo Shoya Nakajima (15m. Pt) luego de una rápida acción que mereció ser convalidada por el VAR tras la intervención del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, ante un posible fuera de juego.

A partir de entonces el equipo “Tricolor” reaccionó, comenzó a tener la pelota y buscar la igualdad, generando las opciones más claras sobre el área japonesa.

Fue así que el empate llegó con un tanto del delantero Angel Mena (35m. Pt.), que aprovechó un rebote en el arquero Eiji Kawashima.

El jugador nacido en Guayaquil (que hoy se destaca en el club León de México), estuvo atento para aprovechar un débil rechazo del arquero japonés tras un fuerte remate del volante Romario Ibarra, y estableció la paridad.

En la segunda etapa el encuentro se hizo más enredado, de ida y vuelta y con acciones desperdiciadas por ambas selecciones, con mayores chances para el elenco ecuatoriano, que procuraba la clasificación para la siguiente fase de la Copa.

No obstante nunca llegó el ansiado gol para el equipo del técnico colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, que al igual que su rival de turno, se despidió del torneo sin registrar victoria alguna. En los últimos minutos, Ecuador buscó el tanto de la victoria, pero no pudo ante una ordenada zaga japonesa.