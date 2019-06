Muerte de Rubén Suárez: no hay registro fílmico de su presencia en el puente

La muerte del secretario general de la UTA y actual senador provincial Rubén Suárez, a quien hallaron sin vida a orillas de la costa capitalina el pasado viernes, sigue generando interrogantes. Desde la Justicia cobra fuerza la hipótesis del suicidio, sin embargo, el entorno familiar a la víctima se niega a creer en ese trágico final.

Marcelo Freschi, titular de Servicios Integrales de Seguridad Electrónica (Sise) Argentina, la empresa encargada de transmitir en vivo imágenes de video vigilancia desde la zona del puente interprovincial General Belgrano informó que “nosotros no tenemos registros fílmicos” referidos al supuesto suicidio de Rubén Suárez.

En una entrevista con Canal 5 TV aseguró que “hemos informado a las fuerzas policiales de Corrientes que nosotros no tenemos registros fílmicos de que la persona haya pasado en frente de nuestras cámaras”. Freschi explicó que en la cámara panorámica que está en playa Arazaty “tampoco se registró si alguien saltó”, finalizó.

Quienes conocían al senador provincial señalan que siempre andaba acompañado de al menos tres personas, por lo que resulta extraño que fuera hallado muerto en absoluta soledad.

Cabe recordar que el cuerpo fue rescatado del río Paraná por malloneros cerca de las 14.30, quienes lo trasladaron hasta la costa y avisaron a la Policía.

El cuerpo de Suárez fue trasladado al Instituto Médico Forense para determinar las causas de su muerte.

De acuerdo al informe el deceso se produjo por asfixia por sumersión. En tanto a simple vista no presenta ningún tipo de lesión. El caso es investigado por la fiscal Mónica Espíndola.

Rubén Suárez dirigía el sindicato de los colectiveros desde hacía más de 10 años y tenía mandato vigente hasta 2022. En reiteradas oportunidades intentó conducir la CGT local. Siempre fue eje de polémicas, tanto durante los paros como en su rol durante las subas del boleto de colectivo. En 2013 había sido candidato a senador nacional, cargo al que accedió en 2017, cuando Henry Fick asumió como intendente de Mocoretá. Tenía mandato hasta diciembre.