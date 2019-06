Stanovnik será sometido a una cirugía oncológica y los fieles se unen en oración

En diferentes comunidades parroquiales comenzaron las cadenas de oración y rezo por la salud del arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, luego de que en la mañana de ayer, a través de una carta difundida por diversos medios, se informara oficialmente que deberá ser sometido a una cirugía oncológica en los próximos días.

“Deseo compartir con todos ustedes la inesperada visita que recibí de la hermana enfermedad. Consecuencia de ello es una cirugía oncológica de la lengua lado izquierdo, a la que debo someterme en los próximos días, lo cual me limitará en mis compromisos pastorales durante algunos meses”, explicó el obispo que decidió transmitir su situación a la población en general. Además realizó un pedido puntual de que recen por su salud, incluyendo en esa oración también a los enfermos, ancianos y a los que sufren.

En este sentido, monseñor indicó: “Les pido que recen para que esta circunstancia, por la que me permite pasar el Señor Jesús Buen Pastor, la convierta en una oportunidad para unirme más a El, y ofrecer las consecuencias de este accidente en mi salud por nuestra Iglesia, por los sacerdotes y las vocaciones, y por todos ustedes. Me asocio especialmente a los enfermos, ancianos y a los que sufren, y a los grupos de oración y de adoración, confiado en Jesús, médico de los cuerpos y de las almas, que nunca nos abandona”.

Si bien no dio una fecha puntual de cuándo será la intervención oncológica, señaló que el diagnóstico fue inesperado y que la operación se llevará a cabo en los próximos días.

Fraternidad

La cercanía entre el arzobispo y el pueblo correntino se denota, en parte en un comunicado abierto a toda la comunidad, y también en la respuesta de la feligresía que en la jornada de ayer viralizó el mensaje con el pedido de “unirnos en rezo y oración”.

De hecho, varias parroquias publicaron en Facebook la carta de monseñor Stanovnik con la solicitud de orar por el arzobispo y las capillas de adoraciones perpetuas sumaron esta intención de salud.

Al respecto la referente de la Juventud Pastoral, Lucía Ojeda, expresó a El Litoral: “Estamos procesando, como toda la iglesia, la noticia sobre el estado de salud de nuestro padre el Obispo. Hicimos extensiva la nota a todos los miembros, y desde ya, todos lo encomendamos a él al Señor y a la Virgen de Itatí”. Del mismo modo, Celeste representante de la Renovación Carismática Católica, señaló que “todos estamos uniéndonos en oración por su salud”.

Desde hace un poco más de once años que monseñor Stanovnik llegó a Corrientes, procedente de Reconquista. Más precisamente comenzó su trabajo pastoral en la provincia el 15 de diciembre del 2007.

Desde aquel momento, recibió el acompañamiento de los fieles católicos de la provincia que incluso, en fechas importantes como Pascua o Navidad, se acercaban hasta su sede para demostrar su afecto y dejarle un cálido saludo. Esa fraternidad se mantiene firme, de hecho son varios los grupos pastorales que preparan sus oraciones para estar presentes ante esta circunstancia.