Argentina despachó a Venezuela y en el horizonte aparece Brasil

Argentina despidió ayer a Venezuela de la Copa América con una victoria por 2 a 0 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y será rival del anfitrión Brasil en la primera semifinal del torneo, prevista para el martes próximo en Belo Horizonte.

Lautaro Martínez (10 minutos del primer tiempo) estableció la ventaja con un gol de taco cuando el equipo de Lionel Scaloni jugaba sus mejores minutos en la competencia y el ingresado Giovani Lo Celso (29’ del complemento) aseguró el triunfo en el mejor momento venezolano.

Por tercera edición consecutiva, Argentina quedó entre los cuatro mejores del continente y en instancia de semifinales jugará el martes desde las 21.30 ante Brasil, su máximo verdugo en el último cuarto de siglo.

Los brasileños fueron los primeros en clasificarse a esa instancia después de eliminar por penales al seleccionado de Paraguay que dirige Eduardo “Toto” Berizzo.

La victoria más reciente contra los pentacampeones del mundo en la Copa América ocurrió por penales en los cuartos de final de Ecuador 1993, que además fue el último título del seleccionado mayor, bajo la conducción de Alfio Basile.

Desde entonces, Brasil salió airoso en los cuartos de final de Uruguay 1995 y Paraguay 1999 y en las finales de Perú 2004 y Venezuela 2007.

El equipo de Scaloni asumirá ese compromiso en el Mineirao después de una más que aceptable presentación en su vuelta al Maracaná tras la final del mundo perdida ante Alemania en 2014.

Sin la robustez de entonces, por cierto, pero con sus líneas subidas en campo rival, pudo establecer las condiciones de juego a partir de la buena conexión de sus mediocampistas con los tres delanteros, que se movieron sin posiciones fijas.

Venezuela lució incómodo en los primeros minutos por el asedio argentino y a los 10 minutos, en una pelota parada, quedó en desventaja. Messi ejecutó un córner desde la izquierda, Agüero remató rasante sin buena dirección y Lautaro corrigió con el taco para descolocar al arquero Wuilker Fariña.

Martínez rápidamente perfiló como el mejor jugador del partido por ser incisivo en los metros finales e inteligente para aguantar la pelota fuera del área; Messi no pudo desequilibrar individualmente por mérito de la defensa rival, pero tuvo buenas combinaciones con sus compañeros.

Como la del final del primer tiempo con Marcos Acuña, otro destacado, que terminó en un centro bajo a la boca del arquero que Lautaro no pudo conectar.

La “Vinotinto” no llevó peligro hasta el arco de Franco Armani y su plan de ataque quedó condicionado cuando el juvenil Juan Foyth ajustó la marca sobre el lateral derecho tras un par de desbordes de Darwin Machís.

Al comenzar la parte final, Lautaro tuvo el segundo luego de una gran habilitación de Leandro Paredes, pero su remate salió muy cerca del palo izquierdo.

El temprano ingreso de Yeferson Soteldo le dio a Venezuela otra frescura, provocó un retraso del equipo argentino y volvió a exponer las complicaciones de Foyth, siempre cerca de cometer penal en cada mano a mano con Machís.

Scaloni buscó verticalidad con Angel Di María (¡increíblemente salió Lautaro!) y mayor tenencia con Giovani Lo Celso cuando la iniciativa del juego era toda del rival.

Armani, que tantas veces se reclama en la Selección apareció a los 25 minutos para bloquear un remate Ronald Hernández de mucha peligrosidad por su posición dentro del área.

Se insinuaba un final con mucho apremio para Argentina, pero cuatro minutos más tarde llegó la ampliación del marcador por una gentileza de Fariñez, que no retuvo un remate de Agüero sin demasiada complicación y le sirvió el festejo a Lo Celso.

Entonces, el partido en el Maracaná se consumió con relativa tranquilidad porque si bien Venezuela mantuvo la intensidad en la búsqueda del gol, no encontró la claridad necesaria para poner en riesgo la victoria "albiceleste".