El cierre electoral tuvo una participación del 70% con muchos votos a última hora

Facundo Campos

fcampos@ellitoral.com.ar

Tras varias jornadas grises y lluviosas que venían siendo habituales en la ciudad durante las últimas semanas, la jornada de elecciones legislativas provinciales de ayer estuvo caracterizada por un clima soleado y fresco que en cierto punto motivó a la ciudadanía a acercarse a sufragar: según señalaron desde distintas escuelas del centro y del sur de la Capital, la participación fue en promedio de entre el 65% y el 70% del padrón. El mayor volumen de votantes se registró durante la tarde, sobre todo en las últimas horas del acto electoral cuando los vecinos y vecinas se volcaron a asistir a las escuelas de las distintas jurisdicciones.

Según lo manifestado por las autoridades ubicadas en los colegios y en las mesas consultadas por El Litoral durante el recorrido de ayer, se trató de una jornada tranquila, sin mayores sobresaltos más que algunas denuncias por robo o destrucción de boletas de algún frente competidor.

La jornada soleada en Corrientes invitó a la ciudadanía capitalina a acercarse a votar, aunque recién en horas de la tarde, más cerca de la hora del cierre de las elecciones legislativas provinciales se evidenció una mayor afluencia de votantes. “Fue una mañana muy tranquila, con poca gente. A las 11 tuvimos un 20% del padrón que se acercó a votar y a las 14.30 hubo un poco más; pero ahora recién comenzó a acercarse más la gente. Creo que la gente aprovechó la mañana y la siesta y ahora vienen más a última hora”, señaló cerca de la hora del cierre electoral una presidenta de mesa del Colegio Secundario “Iberá” del barrio San Benito.

“En nuestra mesa tuvimos una afluencia del 68% de votantes, mayoritariamente todos entre las 16 y las 18. Fue una jornada demasiado tranquila, hasta aburrida en parte”, manifestó un presidente de mesa de la escuela ubicada entre las calles Alberdi y Perugorría.

Algunos bostezos y las caras de cansancio de las autoridades de mesa fueron una postal recurrente, junto a los infaltables mates, alguna que otra botella de agua y paquetes de galletitas, de la jornada de elecciones provinciales que registró un mayor movimiento a medida que se acercaban las 18. “Hasta el mediodía no llegábamos al 20% del padrón y ahora estamos en un 70% aproximadamente. Fue una jornada muy tranquila”, coincidieron desde la Mesa 48 de la Escuela Nº 402 “Genaro Berón de Astrada”, del barrio San Benito en los últimos minutos de las elecciones de ayer.

Robo de boletas

Durante las últimas horas de las elecciones los pasillos de la Escuela Nº 299 “Alfredo Asuad”, ubicada en el barrio Galván -y donde en años y comicios anteriores supo compartir sus aulas entre evacuados por lluvias e inundaciones y votantes-, mostraron una tranquilidad similar a las otras zonas visitadas, pero que previamente en horas de la siesta tuvo algunos inconvenientes. “En líneas generales fue una elección normal, pero durante el mediodía y la siesta tuvimos entre cuatro y cinco denuncias por robo y destrucción de boletas, así como también obstrucciones en las urnas para emitir los votos, que generaron algunas demoras, ya que tuvimos que realizar los reclamos administrativos correspondientes”, explicó una fiscal general de la institución.

En la Escuela Nº 402 también señalaron que la participación rondó entre el 70% y el 80% de los padrones de las mesas, mayoritariamente en las últimas horas de la tarde. “A partir de la siesta y hasta las 17 fue el momento de mayor asistencia de los votantes. A pesar de las denuncias, fue una jornada sin inconvenientes graves”, señaló una de las autoridades de la institución.

Últimos minutos

“Hasta que no suene la campana no vamos a cerrar la puerta. Después de la señal no podemos dejar que entre ni el perro de la escuela”, expresó entre risas uno de los agentes de Policía apostados en el portón de acceso del Colegio Secundario “Iberá” apurando a los votantes de última hora que llegaban trotando para cumplir con el deber cívico. “Dale, metele. Hace 15 minutos te estamos esperando con tu madre y casi nos cierran la puerta”, espetó un hombre encanecido a un joven que entró apurado a la escuela del barrio San Benito minutos antes del cierre de las elecciones.

A las 18 en punto sonaron las campanas de recreo de la escuela “Iberá” y tras el cierre de los portones, los fiscales y presidentes de mesa iniciaron movimientos casi mecánicos para recoger los elementos ubicados en cada mesa e ingresaron raudamente a los cuartos oscuros a realizar los conteos. Una vez dentro de las aulas, únicos fiscales imparciales que elección tras elección se convierten en testigos de las voluntades populares, las autoridades dispusieron expeditivamente los sobres sobre los pupitres que oficiaron de mesa y armaron los cuadros con tiza o fibrones sobre los pizarrones para iniciar el lento conteo de los votos que recibieron las más de 40 boletas que estuvieron presentes en el acto de ayer.

“Fue una jornada sin inconvenientes, por fortuna. Y elección tras elección vamos buscando la manera de ser más prácticos a la hora de contar los votos. Buscamos organizarnos de la mejor manera con los fiscales para que no se extienda tanto la votación de la gente que viene a última hora y para que todas las autoridades de mesa puedan ingresar a los cuartos oscuros para realizar los conteos al mismo tiempo”, manifestó el delegado de la Justicia Electoral Nacional del Colegio “Iberá”. “Tuvimos algunas que otras denuncias pero que se solucionaron mediante el diálogo y el sentido común, sin inconvenientes mayores. En esta oportunidad todo se desarrolló con total tranquilidad”, añadió la autoridad antes de continuar recorriendo las aulas durante el escrutinio.