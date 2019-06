La pobreza fue lo que más preocupó al correntino al momento de emitir su voto

Clarise Sánchez Soloaga

csanchez@ellitoral.com.ar

La pobreza y la legalización del aborto son dos cuestiones centrales en el debate social actual. En este marco, El Litoral consultó a algunos votantes de escuelas de los barrios Centro, 17 de Agosto, Madariaga, Uocra, Laguna Seca y Güemes si estos temas incidieron en su elección.

La mayoría de las personas preguntadas por este diario relataron que determinó más su voto la situación económica del país que la posición que tenga él o los candidatos frente al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Las edades no tuvieron igual dirección en las respuestas, ya que fueron indiferentes, hubo la misma cantidad de jóvenes que de adultos que respondieron estar más preocupados por tener qué comer todos los días que por la despenalización del aborto. Sí hubo personas que sostuvieron que buscaron que su candidato sea “pro vida” para votarlo.

Por otra parte, este diario también consultó sobre si sabían quiénes conformaban las listas partidarias y si alguno de los candidatos acercó su propuesta a su casa o a la de algún conocido. La mayoría no tuvo un acercamiento con el candidato, pero muchos dijeron conocer, al menos, a quienes encabezan las listas que eligieron.

Pobreza

En marzo pasado, Corrientes encabezó el ranking de la pobreza del país con casi el 50%. El índice de pobreza fue del 32% en Argentina, mientras que el 40,4% de la población del NEA es pobre, unos 184 mil correntinos están por debajo de la barrera de la pobreza y 61.601 son indigentes.

En este marco, El Litoral consultó ayer a votantes en las escuelas si incidieron en la elección estas cifras estadísticas.

“Sí incidió el índice de pobreza en mi elección, preocupa mucho la situación del país”, comentó a El Litoral Hugo, quien es médico, tiene 60 años y es del barrio Cambá Cuá. A la vez, Osvaldo, de 65 años, que votó en la Centenario, dijo que “independientemente de esta crisis tengo que seguir trabajando, esté el gobierno que esté, y por mi parte no incide el índice de pobreza en mi voto”.

Para una ama de casa de 62 años, María del Carmen, del Santa Lucía, así como para Pablo, psicólogo de 73 años del barrio Güemes, o como para Welly, del Sapucay, la situación económica del país definió su decisión.

De la misma manera opinaron Sergio, de 25 años, comerciante de Malvinas, Mélani, abogada de 27 años, del centro, y Alejandro y Azul de 21 años. Por ejemplo, Teresita, de 81 años, sostuvo que “no incide porque siempre voto al mismo partido”.

Aborto

“Estoy en contra de la legalización del aborto pero la posición que tenga el candidato frente a ello no incidió en mi voto. Creo que hay temas más importantes para mí, como la pobreza que sí se debe tener en cuenta”, dijo a El Litoral Carmen, jubilada del barrio Madariaga. Este mismo parecer se repitió en varias de las personas consultadas, que si bien tienen una posición frente al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no llevaron esta postura a las urnas.

Cabe recordar que el martes pasado se presentó nuevamente el proyecto IVE en el Congreso nacional, y en Corrientes, en esa fecha, se realizó un “pañuelazo verde”. Para el 8 de junio está programada una marcha “pro vida”.

En este marco, “Correntinos por la Vida” difundieron en las redes sociales una lista de candidatos a favor de “las dos vidas” pero trajo confusión a la sociedad ya que no estaban todos incluidos, pese a que algunos sí se pronunciaron en contra de la legalización del aborto.

Para Teresita de 81 años, quien votó en la Sarmiento en la mañana de ayer, sí tuvo que ver la posición del candidato. “Me fijé si estaba o no a favor del aborto, yo estoy a favor de las dos vidas y me importa lo que opine quien elijo”, contó a este diario.

Candidatos

La mayoría de las personas consultas por este medio comentaron que no conocen a todos los candidatos de la lista que eligieron y que “importa más quiénes encabezan la lista”. También muchos coincidieron en que ninguno de ellos se acercó a su casa o a la de algún conocido para llevar sus propuestas. Cabe indicar que algunos de los que se postularon en estas elecciones optaron por el timbreo o hicieron caravanas mientras repartían las boletas y presentaban sus propuestas, además de instalar carpas en la plaza Vera.

Vecinos del barrio Arazaty, Cambá Cuá, Santa Lucía, Güemes y Uocra comentaron que no conocían a los candidatos personalmente, aunque los hayan visto en algún medio de comunicación. Esto tampoco influyó en el momento del sufragio.