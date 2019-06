Lazos familiares entre candidatos electos y quienes son funcionarios

Además de compartir la misma familia, también tienen en común la actividad partidaria. Por ello, en varias listas estaban candidatos que son parientes con actuales y ex funcionarios comunales.

En el caso de Apipé, Robin Bravo es el hijo de la actual intendenta Candelaria Vargas. Y el joven se convirtió ayer en concejal de la citada localidad. Compitió con la boleta del frente “Unidos por Apipé”, que se impuso por 200 votos.

Mientras que en Paso de la Patria fue donde más casos se registraron. Allí, el actual Jefe comunal logró sumar el apoyo necesario y, con un contundente triunfo, su hija Cecilia Osnaghi ya es una de las nuevas concejales que jurarán en diciembre.

Similar situación se da en el caso del actual concejal Carlos Calatex Romero, quien en un semestre concluirá su mandato. Pero ayer su hijo, Diego Romero ,fue electo por la lista “Somos el Paso”, con la que cosechó 1.393 sufragios.

Con esa misma boleta, logró un lugar en el recinto local, Nuria García. La joven es hija del actual diputado y ex jefe comunal Oscar García.

En tanto, en Pueblo Libertador, Pamela Cañete logró un lugar en el recinto local con la ECO-Partido Nuevo. Obtuvo 1.374 votos y de esa forma, quien es la descendiente del ex jefe comunal, Raúl Cañete, ahora es concejal.

Según indicaron desde la localidad, actualmente la joven es profesora de Matemática.

Mientras que en San Cosme, Lorenzo Morales Maciel -el hermano de la actual intendenta- lideró la lista con mayor cantidad de votos: Todos por San Cosme. “Logramos 2.153 votos y obtuvimos tres bancas. Si teníamos 50 votos más, ganábamos también la cuarta. Pero hicimos una excelente elección”, destacaron desde la localidad.