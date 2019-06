Judiciales pidieron un concurso cerrado para empleados y evalúan aportes al Código

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) presentó un pedido para habilitar un concurso cerrado destinado a empleados que ya prestan servicios en el Poder Judicial. Además, analizan aportes para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

El sindicato presentó este viernes un pedido de concurso cerrado para trabajadores que ya prestan servicios en el Poder Judicial. “Es exclusivamente para los ordenanzas que actualmente prestan servicio y que deseen acceder al escalafón administrativo”, informó a El Litoral el secretario general de Sitraj, Telmo Fernández.

El objetivo es que puedan presentarse a concurso siguiendo “los requisitos que deberán ser establecidos por el Superior Tribunal de Justicia”, según explicó el representante sindical. De esta manera, se permitiría a los trabajadores del sector, ascender en el escalafón.

Sin embargo, vale señalar que no se trataría de un concurso abierto, como habitualmente convoca la Corte Provincial. No obstante, existen antecedentes de concursos cerrados. Estos se realizaron en 2011 y en 2014, de acuerdo con lo informado por el sindicato.

“Como hay antecedentes no tendría que haber ningún inconveniente en convocar”, expresó Fernández a El Litoral. Esperarán aproximadamente 20 días para tener una respuesta.

Por otra parte, el sindicato también solicitó la aprobación de la nómina de inscriptos a los cargos de maestranza y servicios. Ambas presentaciones se realizaron el viernes.

Reforma

El Sitraj participó del primer encuentro de la comisión especial de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, que se desarrolló la semana pasada en la Legislatura. Fueron convocados por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

El secretario general manifestó que avanzan en la evaluación de los aportes que brindarán a la comisión. Tienen un plazo de 45 días para remitir sus propuestas. Uno de los focos será el avance de la oralidad en los procesos.

“Consideramos que el principal inconveniente en los juicios orales es que no se tuvo en cuenta la infraestructura y el equipamiento necesario para una temática de esta naturaleza. Esto es algo que nos manifestaron varios magistrados”, dijo a Fernández a El Litoral.

Mientras tanto, existe un equipo de profesionales letrados, integrantes de Sitraj que están evaluando los pormenores del Código Procesal Civil y Comercial para avanzar con propuestas ante la comisión especial.