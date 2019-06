Colectivos: sin acuerdo, UTA activará el lunes un paro por tiempo indeterminado

Choferes de colectivos siguen sin conseguir un acuerdo con las empresas de transporte y la semana que viene habrá una nueva medida de fuerza. El paro será el próximo lunes y afectará al servicio urbano y al de media y larga distancia de firmas provinciales.

En diálogo con El Litoral, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Rubén Suárez, expresó que “lamentablemente no podemos destrabar el conflicto, las empresas siguen sin pagar el salario que corresponde a nuestros compañeros”.

Asimismo, el dirigente gremial adelantó que “el viernes que viene tenemos una nueva audiencia, si no cumplen, vamos a parar el lunes por tiempo indeterminado”. De esta manera, se acortan los tiempos para una resolución y el servicio de colectivos podría suspenderse a partir de las 00 del 10 de este mes.

En la sede de la Subsecretaría de Trabajo se volverán a reunir el viernes a la mañana, donde los trabajadores esperan que las firmas de transporte local ratifiquen el pago de la escala salarial nacional, que debería haberse abonado a partir de enero.

“No nos gusta estar en esta situación porque sabemos que el servicio de colectivos es muy importante, pero las empresas no muestran voluntad de pagar y esto afecta seriamente a los trabajadores”, expresó ayer Suárez a este matutino.

Desde la UTA señalaron que no avizoran una solución y consideran que se agotaron todas las instancias de negociación. “Aceptamos la conciliación y lo único que sucedió fue que se dilaten los tiempos, porque no hubo respuestas concretas o alguna oferta de las empresas”, dijo al respecto Rubén Suárez. El secretario general del gremio agregó: “En medio del diálogo hubo suspensiones a algunos choferes, lo que agrava la situación”.

Por su parte, los empresarios argumentan la imposibilidad de abonar la escala salarial nacional vigente en cuestiones económicas. Sobre esto, el vocero de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Corrientes, Javier Harfuch, dijo en declaraciones radiales que “hay una diferencia en el modo de liquidación, ya que los trabajadores reciben un monto no remunerativo”.

Respecto de una posible solución antes del lunes, el representante empresarial señaló que “tenemos la esperanza de que el Municipio se sume al diálogo y pueda colaborar para destrabar esta situación”. En tanto, apuntaron como principal motivo del incumplimiento de la escala al recorte de subsidios que hizo este año el Gobierno nacional.

Aunque la Provincia creó un fondo de compensación para el transporte urbano cercano a los $100 millones, aseguran que no resulta suficiente debido al encarecimiento de los costos.

Además de un contacto con la Comuna, desde las empresas expresaron su intención de reunirse también con el gobernador Gustavo Valdés, con el fin de evaluar algunas alternativas para resolver el conflicto con los trabajadores y evitar el paro.

Mientras tanto, a nivel nacional inició la conciliación obligatoria que desactivó el paro de ayer y se esperan audiencias. A nivel local, en cambio, aguardarán hasta el viernes una respuesta concreta y si no cumplen con la escala salarial vigente iniciarán el lunes un paro que podría extenderse varios días. Suárez sentenció: “La medida de fuerza va a ser hasta que paguen lo que tienen que pagar”.

Esto se suma a las varias medidas de fuerza que los choferes de colectivos tomaron en los últimos meses. Aunque hay algunos pedidos puntuales, el reclamo principal sigue siendo el mismo: actualización de sueldos de acuerdo a lo que indica el convenio colectivo de trabajo que rige la actividad; mientras que las empresas plantean como argumento no estar en condiciones de hacer frente al pago y piden asistencia al Estado.