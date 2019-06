Chile: las diferencias con Bravo

El defensor y capitán del seleccionado chileno, Gary Medel, reconoció que existen “problemas” con Claudio Bravo, ex dueño del brazalete.

“Es evidente, hay problemas con Claudio (Bravo). Pero hay errores de todos y se tiene que solucionar hablando en la interna. No hay que hablar para afuera, porque eso hace que se cree algo muy negativo”, manifestó Medel en conferencia de prensa.

“Solo falta que, en alguna oportunidad, si el técnico lo decide y lo llama, sentarse a hablar”, agregó el ex Boca Juniors que, no obstante, aclaró que la ausencia de Bravo en la próxima Copa América, donde Chile defenderá el bicampeonato, no es por los problemas en el vestuario.