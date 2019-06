El río Uruguay se estacionó en Libres y aguardan que descienda en Caseros

Como adelantó El Litoral en su edición de ayer, el río Uruguay en la zona de Paso de los Libres alcanzó los 7,64 metros, superando así el nivel de alerta. Si bien no hubo evacuados, el agua ingresó en la costanera local y por ello tuvieron que cerrar el paso por la zona.

Según el último registro de ayer a las 18, el afluente se encuentra estacionado en los 7,72 metros y esperan que en las próximas horas comience a descender.

Un panorama similar se vive en Monte Caseros, donde las mediciones de ayer marcaban una altura de 5,78 metros, es decir, 13 centímetros más que el día anterior.

No obstante, en diálogo con El Litoral, personal de Prefectura de la citada ciudad, expresó que “el nivel de alerta es de 7,50 metros. Por eso todavía no hay inconvenientes, más allá que el agua llegó a la parte más baja de la costanera, frente a las termas”.

En caso que el nivel del río alcance los 6,10 metros, “sí estaríamos en condiciones de interrumpir el paso fronterizo con Bella Unión”.

“Pero tenemos datos que en Puerto Concepción y en Yapeyú está bajando. Mientras que en Libres y Bonpland está estacionado. Por eso creemos que, a partir de mañana, podría comenzar a descender”, afirmó personal de la fuerza.