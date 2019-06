Asociación de carreros presentará un censo de caballos y propietarios

La Unión de Carreros y Recicladores de Corrientes presentará la próxima semana a la Municipalidad un relevamiento que realizaron sobre la cantidad de caballos que se encuentran registrados en la entidad y sus propietarios con el fin de poder gestionar controles para los animales, la emisión de una libreta sanitaria para los equinos que se encuentran en buen estado y un posible comedero para que no deambulen por las calles generando riesgos. Asimismo, mañana los trabajadores de los carros de tracción a sangre tendrán una reunión para terminar de definir los datos que presentarán, así como también para tratar diversos temas del sector.

Desde la Unión de Carreros y Recicladores de Corrientes manifestaron que los últimos episodios de violencia hacia inspectores de la Dirección de Tránsito de la Comuna perjudica el trabajo que vienen realizando en conjunto para obtener distintos beneficios para el sector.

“La próxima semana vamos a entregar los datos del relevamiento a la Municipalidad para continuar gestionando la posibilidad de contar con controles veterinarios para los caballos y una libreta sanitaria para poder seguir trabajando sin problemas con los proteccionistas. Solicitamos que el Municipio haga algún acuerdo con la Facultad de Veterinaria para poder contar con algún comedero para los animales”, explicó Verónica, referente de la Unión de Carreros y Recicladores de Corrientes.

“El sábado vamos a reunirnos para definir los últimos detalles que vamos a presentar y también vamos a hablar de las agresiones que los inspectores de Tránsito recibieron de parte de algunos carreros que no están en nuestra asociación, pero que de igual manera nos perjudican porque la gente no distingue y nos juzga como violentos a todos”, añadió la trabajadora que forma parte de una cooperativa del barrio Sol de Mayo.