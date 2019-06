Daniel Cardozo: “Al chamamé lo llevo en el alma, es lo primero que escuché de chiquito”

Daniel Cardozo, uno de los vocalistas más importantes de la música tropical, estará presente en La Peña de Los Alonsitos que se realizará el próximo 5, 6, 7 y 8 de julio en el Club de Regatas. El último día y a modo de cierre, junto con el Carnaval de Invierno, los correntinos podrán disfrutar, bailar y divertirse en una edición peñera que promete ser inolvidable.

En una entrevista para el diario El Litoral cuenta sobre sus expectativas y su nueva relación con las redes sociales tras haber sufrido el hackeo de sus cuentas.

—¿Cuáles son tus expectativas para la Peña de Los Alonsitos de julio?

—Para mí es una alegría que me convoquen los muchachos porque soy admirador de ellos desde hace muchísimos años y me alegra con el alma poder estar en este evento que está tan metido en los corazones de los correntinos. Es muy lindo que dos estilos musicales como el chamamé y la cumbia se unan y convivan porque son géneros populares muy arraigados en la gente.

—¿Cuál es tu relación con Los Alonsitos?

—La verdad, como dije antes, es que los admiro mucho, su trayectoria y cómo llevan siempre la bandera del chamamé hacia todo el país y el mundo es hermoso. No tenemos una gran amistad pero sí nos cruzamos en muchos escenarios y también en partidos de fútbol que se organizan a beneficio. Espero poder hacer algo junto a Los Alonsitos, cantar con ellos en la Peña y, por qué no, también hacer un disco juntos.

—Sabemos que sos muy querido. ¿Cómo te trata el público de Corrientes?

—Me siento uno más en Corrientes porque me tratan de esa manera, la gente siempre es muy afectuosa. Siendo chaqueño me siento halagado y muy querido por todo el público y es recíproco porque yo amo Corrientes y tengo mucha gente querida por allá. Yo eché raíces por Corrientes, tengo una hija y un angelito que nos cuida desde el cielo correntino.

—¿Te gusta el chamamé o el folclore? ¿Lo cantarías alguna vez?

—Al chamamé lo llevo en el alma, mi viejo cantaba con mis tíos chamamé y folclore. Desde ahí que tengo esa impronta de cantar chamamé. Y canté varias veces, grabé con los Hijos de los Barrios y con varios grupos. Es nuestra música y es lo primero que escuché desde chiquito. Con respeto y con mucho cariño siempre me gusta cantar.

—El año pasado se habló de tu despedida de la música, ¿sentís que es tiempo de parar?

—Sí, se habló de mi despedida por el hecho de que me cansé de algunas cosas que pasan. Yo por ahí no sé manejar las redes sociales y tengo Facebook como todo el mundo, pero hay cosas que no entiendo: me hackearon mis cuentas en varias ocasiones y le dijeron a mi familia que estaba muerto como cinco veces. Fue terrible y salió en todas las noticias. Y ahí de verdad sentí que quería parar porque eso no le hace bien a nadie. Y fue verdad, opté por dejar de cantar pero después la gente que me quiere, mis fans y mi familia me ayudaron a seguir. Me hicieron entender. No puedo parar, porque eso sí me mataría, la música es mi vida.

—Y después de ese aprendizaje, ¿cómo estás manejando ahora tus redes sociales?

—Hoy por hoy mis redes las maneja mi hijo, que entiende y sabe más de todo esto. Y entendí que tiene muchas cosas positivas también. Por eso estoy armando una plataforma propia para que todos los que quieran puedan ver lo que hago y en lo que estamos trabajando. Estoy armando mi canal de YouTube y muy pronto van a tener novedades de todo eso y creo que será una linda forma de acercarme al público.