En Capital hubo cortes y dispersión del voto radical

A nivel provincial, la UCR celebró haber sido el partido con más votos en las elecciones del 2 de junio. Sin embargo, en Capital se observaron pequeños quiebres, una diferencia de más de 7 mil sufragios entre las categorías senador y concejal, según los resultados del escrutinio definitivo. La inclusión de un nuevo socio podría haber contribuido a este escenario.

Algo sucedió en la ciudad, y el cimbronazo alcanza tanto al oficialismo como al peronismo. En Capital la alianza con más votos fue Encuentro por Corrientes (ECO) con un aplastante 54,09 por ciento (96.674 sufragios) para la banca de concejales. Sin embargo, en la categoría diputado se eleva al 56,2 por ciento (100.993) y en la de senador (100.752), se contabiliza un 55,84 por ciento.

La diferencia en los porcentajes no se debe tanto al crecimiento de otros partidos o alianzas en la terna de concejales, ya que en ninguno de los casos se observó una brecha mayor a los mil votos entre las categorías provinciales y el municipal. Es decir, no hubo masivos cortes de boletas en otros sellos, que no sea (a primera vista) la UCR, tanto en el interior de Encuentro por Corrientes como en la oposición.

Entonces, ¿dónde se depositaron los votos de los radicales de Capital? Específicamente para el cargo de concejales, porque la boleta Nº 3 obtuvo 22.394 sufragios, ubicándose como el segundo frente con más voluntades. Pero para senador, por ejemplo, fue de 29.876. La diferencia entre ambas categorías es de unos 7 mil votos para el partido de Alem.

Posiblemente, la irrupción de una nueva fuerza en el oficialismo pudo haber incidido en los resultados definitivos, como fue la de Ladrilleros Unidos, una de las pocas, si no la única, adhesión permitida en la ciudad. El partido, reciente socio de ECO, fue autorizado para llevar el troquel de cargos legislativos provinciales de la UCR y en la categoría de concejal, su propio sello, al tratarse de un partido municipal. Aunque, vale aclarar, no se trató de una colectora (el oficialismo no autorizó ninguna en Capital, a diferencia de años anteriores), sino que postuló la única lista encabezada por el radical Alfredo Vallejos.

Ladrilleros Unidos se ubicó como el séptimo partido con más votos de la ciudad en la categoría concejal, con 5.570. Sin embargo, aún resta saber qué sucedió con los otros casi 2 mil votos de diferencia que quedaron. Posiblemente, algunos hayan cortado boletas y otros hayan sido computados como nulos. Vale aclarar, no obstante, que los sufragios en blanco no deberían destinarse a la alianza ganadora al tratarse de una elección legislativa.

Más votados

En primer lugar, estuvo el Partido de la Victoria (23.587), cuyo referente es el electo concejal Jaime Galvez. Integró el Frente para la Victoria (FPV). La UCR (22.394), cuya conducción en Capital está en manos de la senadora Alejandra Seward, alcanzó el segundo lugar en la categoría edil. En tercero, Encuentro por la Democracia y la Equidad (19.189), cuyo apoderado es el peronista Félix Pacayut, quien reflotó el Nuevo Encuentro.

Tanto el primero como el tercer partido en el ranking conforman el FPV. Y llevaron como cabeza de lista al ex intendente justicialista de Capital, Fabián Ríos. Sin embargo, pese a estar entre los tres partidos con más votos en la ciudad, no les alcanzó para acercarse a ECO que conformó alianza con 26 sellos. A lo que se suma la histórica ausencia de la boleta del PJ y la dispersión del sufragio peronista en otros frentes como Unidad Correntina, la cual estaba liderada por la Liga de Intendentes Peronistas a nivel provincial.

El cuarto sello con más votos fue Encuentro Liberal (ELI), con 6.974. Conducido a nivel provincial por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, es una de las pocas fuerzas que demostró un crecimiento constante desde su creación. Y aunque es novel, porta la tradición del histórico liberalismo correntino.

El quinto fue el Partido Popular (6.071), presidido por el senador nacional y ex gobernador Pedro Braillard Poccard. En sexto lugar, se puede mencionar a Proyecto Corrientes, del viccegobernador Gustavo Canteros, con 5.592 voluntades.

Que Ladrilleros Unidos se consolide entre las primeras diez fuerzas no es tan llamativo, porque en 2017 logró el octavo lugar con 5.744 votos. Lo que llama la atención es que en 2017 conformaba Haciendo Corrientes, la alianza que postuló a Fabián Ríos como candidato a intendente. La ruptura de este sector con el peronismo llevó la pérdida de más de 5 mil sufragios.

Esta no fue la única diáspora para el justicialismo. Algunos de sus socios como el Movimiento de Integración y Desarrollo presentó su boleta propia para competir en estas elecciones del 2 de junio. En la categoría concejal cosechó 1.902 voluntades. Un número menor si se compara con los 6.996 de los comicios comunales de 2017.

El Demócrata Cristiano, que a nivel provincial cerró alianza con Unidad Correntina, también registró una baja si se comparan las dos elecciones, aunque teniendo en cuenta la salvedad de que no es lo mismo la convocatoria para cargos ejecutivos como legislativos. En junio de 2019 sumaron 2.504 votos. En 2017, habían cosechado 5.717.

Una situación similar sucedió con el Partido Renovador Federal, que en junio de este año alcanzó 4.264 voluntades, frente a los 5.268 votos de 2017. Entonces, llevaba a Germán Braillard Poccard como cabeza de lista, en alianza con el peronismo.

No obstante, en Capital, Alternativa Federal, frente conformado por el partido Renovador, Nuestra Causa e Instrumento Electoral por la Unidad Popular, logró constituirse como tercera fuerza con el 5,22 por ciento, luego de ECO y el FPV. En cuarto lugar se ubicó Unidad Correntina, con el 4,46 por ciento.