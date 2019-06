Otra jornada de elecciones

Este domingo habrá elecciones en la Patagonia, el Noroeste, Cuyo, el Litoral y hasta en la zona central del país con más 4,7 millones personas habilitadas para votar en seis provincias. Tucumán, Jujuy, Chubut y Entre Ríos eligen gobernador, con ventajas para el oficialismo, mientras que Mendoza irá a las Paso y en Córdoba votan intendentes y legisladores en 17 localidades.

En Tucumán podrán ir a las urnas 1.225.000 votantes, que en un 36% están concentrados en San Miguel de Tucumán, el 40% en el oeste y 24% en el este provincial. A priori la pelea más importante está entre el actual gobernador, Juan Manzur, y el ex mandatario provincial José Alperovich, ambos dirigentes del justicialismo. Por Cambiemos se presenta la senadora nacional de la UCR Silvia Elías de Pérez; mientras que Ricardo Bussi, concejal en la capital provincial e hijo del represor condenado por delitos de lesa humanidad Domingo Bussi, es el candidato de Fuerza Republicana.

En Jujuy va por la reelección el gobernador Gerardo Morales y podría darle la primera buena noticia del año a Cambiemos, que hasta ahora tuvo muy malos desempeños en distintas provincias. Hace cuatro años, Morales se impuso con el 53% y esta vez enfrenta a un peronismo muy dividido.

Por el PJ se presenta el ex director del Registro Civil Julio Ferreyra, mientras que otro sector del justicialismo lleva al ex juez federal Vicente Casas, con la agrupación Confiar. A diferencia de otras provincias, el kirchnerismo presentó lista por fuera del peronismo y la encabeza Paula Alvarez Carrera, una de las abogadas de la líder de Tupac Amarú, Milagro Sala. Los 547.502 electores de Jujuy habilitados deberán elegir entre 12 fórmulas a la gobernación.

En Entre Ríos, después de las Paso de abril en las que el actual gobernador Gustavo Bordet se llevó el 58,15% de los votos, en fórmula con Laura Stratta, ministra de Desarrollo provincial, mientras que el diputado Atilio Benedetti de Cambiemos obtuvo el 33,65%, no se esperan mayores sorpresas. Hay 1.080.108 votantes habilitados para ir a las urnas.

En Chubut, el panorama es más complejo. El gobernador Mariano Arcioni va por la reelección y enfrenta al intendente de Comodoro Rivadavia, el kirchnerista Carlos Linares, quien en las primarias resultó el precandidato más votado.

Cambiemos también lleva candidato, el diputado nacional Gustavo Menna. Arcioni sumó el 31,72%, mientras que con tres candidatos el PJ logró 32,47%. Habrá que ver si los votantes de las dos listas peronistas que perdieron la Paso apoyan a Linares, mientras que también hay expectativa por el 14% de Cambiemos.

Arcioni es aliado de Sergio Massa, quien viaja a Chubut para la elección. En esa provincia, están habilitados para votar 439.163 electores en 1.316 mesas.

Mendoza es la provincia con más población de las que van a las urnas. Cuenta con 1.406.082 electores (53.679 menores de 18 años) que podrán elegir en las Paso a los representantes para la elección general de la provincia cuyana.

Es una de las Primarias que más usarán las fuerzas políticas ya que once precandidatos tendrán competencia interna. En Cambiemos (que se llama Cambia Mendoza) se enfrentarán Rodolfo Suárez, intendente de Mendoza capital -que cuenta con el respaldo del gobernador radical Alfredo Cornejo-, y Omar De Marchi, jefe comunal de Luján de Cuyo. Mientras que en el Frente Elegí Mendoza del peronismo, se medirán la senadora kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, y el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo.

A su vez, en Córdoba, donde ya eligieron a Juan Schiaretti como gobernador con 57,28 % de los votos, habrá elecciones en 17 localidades con Jesús María como la más importante por la cantidad de electores. En la ciudad de la doma el oficialismo local (Compromiso Ciudadano) lleva como candidata a intendenta a la abogada Mariana Ispizua, quien está completando el mandato que dejó trunco Gabriel Frizza al asumir en 2017 como diputado nacional por el macrismo.

El resto de las localidades que van a las urnas son: Assunta, Sampacho, Colonia Iturraspe, Colonia Anita, Los Chañaritos, Cruz Alta, Villa Valtelina, Casa Grande, Las Saladas, Canals, Santiago Temple, Toro Pujio, San Pedro Norte, General Deheza, Villa del Dique y Capilla del Carmen.

Se espera normalidad y tranquilidad en esta jornada de la democracia.