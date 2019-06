Defelippo dispuesto a continuar

Con sólo 21 años, José Defelippo es uno de los jugadores más antiguos de Comunicaciones. Durante la cena de despedida del plantel, realizada el viernes en el club, el oriundo de San Nicolás dijo: “Se fue la tercera temporada y parece que fue ayer que estaba viniendo a cumplir mi primera experiencia. Se pasó todo muy rápido”.

Al hacer un análisis de su rendimiento en el último torneo, expresó que “esta temporada creo que crecí un poco respecto a la anterior. Por desgracia me tocó tener minutos en muchos casos por lesiones de compañeros, pero siempre intenté ayudar al equipo en lo que se podía”.

Al ser consultado sobre una posible continuidad, el escolta señaló: “Voy a analizar las propuestas que pueda tener con mi familia pero uno se encariña con la ciudad, con el equipo. Si continúa la mayoría de los que están, el entrenador, y lo dirigentes me quieren, creo que obviamente volvería para la próxima temporada”.

Por su parte, el cordobés Matías Bortolín redondeó torneo en el que fue de menor a mayor, finalizando como una de las figuras del equipo con muy buenos promedios. “Esta es una linda forma de terminar la temporada, todos juntos. Eso refleja lo bueno que fue el grupo, siempre juntos, en las buenas, y en las malas mucho más”, expresó

“Creo que la lesión de Roberto (por Battle) me permitió tomar más responsabilidades y ser más protagonista”, analizó.

En cuanto a su estancia en el “Paiubre”, manifestó: “Mercedes es una ciudad chica pero de corazón grande. La verdad es que me sentí muy bien, mi familia también, porque acá nos han tratado con mucho cariño, y esperemos que se pueda repetir”.