Aranduroga pagó cara su falta de definición frente a Curne

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

La ilusión de instalarse en la final para Aranduroga chocó ayer frente a un sólido Curne que se impuso 20 a 7 en una de las semifinales del Torneo Regional NEA de rugby de Primera División. El encuentro que se jugó en cancha Cebra, mostró a Curne con un juego sólido y práctico durante el primer tiempo. En el complemento se defendió correctamente y espero su momento para definir el pleito y abrochar su pasaje a la definición.

Desde el primer instante Curne se posicionó en campo correntino por el trabajo de su pack. Su dinámica y agresividad, le dieron sendas chances para marcar y Rodrigo Vera fue el encargado de abrir la cuenta con un penal a los 14 minutos.

El buen andar universitario se mantuvo. El constante ataque permitió que la pelota llegue a la punta para el primer try de la tarde a cargo de Yasir Burlli para dejar el marcador 8 a 0.

Hasta ese momento (22 minutos), Aranduroga intentó salir del asedio utilizando el pie, pero las patadas al fondo no tuvieron efectividad por la buena cobertura contraria. Así, Curne rápidamente se posicionaba nuevamente en ataque.

Después de un line robado en propio campo, Curne avanzó y Sebastián Bonilla sorteando un par de trackles, llegó al try para aumentar la diferencia (13 a 0).

En el complemento, Aranduroga tomó el protagonismo, y se posicionó definitivamente en campo rival. Curne comenzó a frenar los ataques con infracciones y perdió a dos jugadores por amonestaciones.

Esta circunstancia no pudo ser aprovechada por Aranduroga que golpeó varias veces las puertas del ingoal, pero recién a los 28 minutos logró descontar después de un line donde la pelota quedó en poder de Sebastián Borda, que fue el encargado de sumar 5 puntos. En tanto que Enzo González sumó la conversión.

Con el marcador 13 a 7, siempre favorable a Curne, las opciones ofensivas de Aranduroga se fueron desvaneciendo, al no tener variantes. El equipo chaqueño fue ganando metros en el terreno y después de una acción de varias fases, Rodrigo Vera llegó al try convertido por Sánchez Castelán, que terminó de definir el pleito.