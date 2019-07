Mandiyú demostró entereza para dar vuelta el clásico contra Boca Unidos

El clásico entre Deportivo Mandiyú y Boca Unidos le bajó el telón a la fecha 13, última de la primera rueda del Torneo Oficial de la División A de la Liga Correntina de Fútbol. Fue triunfo por 3 a 1 del ascendente elenco Albo, en un estadio de Libertad que recibió a una concurrencia cercana a los mil espectadores.

Ambos equipos presentaron planteles conformados por una gran cantidad de valores juveniles. En el caso del Aurirrojo, en su totalidad; en el vencedor, casi en su mayoría.

No había ocurrido demasiado en el partido cuando el balón dio en la mano del defensor central Angel Barrios y el árbitro Sergio Pérez marcó penal para Boca Unidos. A los 13 minutos Matías Estigarribia acomodó la pelota y con un firme remate alto a la izquierda dejó sin chances al arquero Elías Hernández y adelantó al Aurirrojo.

Boca Unidos estuvo cerca de prolongar las distancias cuando Franco Aguirre Gómez encabezó una contra y luego de eludir al arquero del Albo remató al gol, pero cerró a tiempo Angel Barrios y despejó el balón casi debajo de su propio arco.

Entonces el Albo se reanimó y comenzó a jugar más decidido, gracias a la movilidad de Alexis Fleita Miérez y Carlos Rolón Segovia. A los 39 minutos Rolón Segovia ganó en el cuerpo a cuerpo por la banda derecha y conectó un centro cruzado que pasó por entre las piernas de los defensores Aurirrojos y superó al arquero Federico Quijano, por el sector opuesto apareció Martín Oviedo y con un toque a la red estampó el 1 a 1 que encaminó el renacer de Mandiyú.

En el segundo tiempo el Albo salió decidido a quedarse con el clásico e hizo los deberes para llevarse los tres puntos en juego. A los 3 minutos Oviedo devolvió una pelota al área de Boca Unidos, hubo indecisión de parte de los defensores, lo aprovechó Diego Gamarra y Marcelo Báez arrojándose para conectar con la punta de su botín izquierdo adelantó 2 a 1 al Algodonero.

No se conformó Mandiyú, y como para no dar margen de reacción al Aurirrojo, llegó al tercero a los 20 minutos cuando Rolón Segovia fue a luchar una pelota y ganó en área rival, jugó atrás para Fleita Miérez y este con un pase extra dejó a Fernando Alfonzo de cara al arquero. El centrodelantero, en una acción digna de potrero, se sacó de encima a Quijano en plena área chica e ingresó con balón y todo al arco, colgándose de la red en el festejo cara a cara con la hinchada del Albo.

El clásico ya estaba en los bolsillos del conjunto Algodonero que no mermó en su intensidad, pese a cederle el balón a su oponente en los minutos de cierre, y por poco no logró una diferencia mayor en un par de contragolpes, que se le presentaron con espacios para jugar ante la desesperación del Aurirrojo.

Mandiyú completó la primera rueda con una sonrisa gigante y se ilusiona de cara a su próxima presentación, nada más y nada menos que ante el sólido líder Cambá Cuá.