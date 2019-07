Ultimo día de negociación para evitar paro de colectivos de mañana y el viernes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y representantes de las empresas de transporte tendrán hoy una última audiencia a nivel nacional para definir si hay o no acuerdo salarial. Del resultado del encuentro dependerá la prestación de los servicios de colectivos en todo el interior provincial, incluido Corrientes.

De esta manera, si no hay un acuerdo de recomposición salarial hoy, los choferos activarán un paro por 48 horas, cortando todos los recorridos mañana y el viernes, comenzando ya esta medianoche.

Desde el sindicato expresaron en los últimos días su preocupación y malestar por esta situación, entendiendo que se agotan las instancias de diálogo sin que pueda haber un acercamiento con las firmas de transporte de todo el país, excepto Buenos Aires.

Hasta el momento, en lo que va del año, los choferes aún no cobraron un incremento salarial, por lo que reclaman la necesidad urgente de una actualización para hacer frente a la inflación.

En caso de que la medida de fuerza de los conductores se lleve a cabo a partir de esta noche, se verán afectados los servicios urbanos, al igual que los de media y larga distancia, paralizando prácticamente por completo los traslados internos, interurbanos y de todo el país; justamente en medio de las vacaciones de invierno cuando se espera una mayor demanda.

Desde la UTA local adelantaron que se sumarán a la medida que adopte el gremio a nivel nacional, por lo que si lanzan un paro por 48 horas no circularán los colectivos de la ciudad y tampoco los interdepartamentales, es decir, los que unen distintas localidades.

Mientras tanto, luego de que varias empresas correntinas presentaran el procedimiento preventivo de crisis, los trabajadores se encuentran en alerta y expresaron su preocupación por posibles suspensiones o despidos de colectiveros.