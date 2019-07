Macri llamó a “dejar atrás la prepotencia”

El presidente Mauricio Macri llamó a fortalecer el “sistema democrático y el diálogo” y a dejar atrás “la mentira, la prepotencia y los aprietes de punteros que se abusan de las necesidades de muchos argentinos”, durante la inauguración del metrobús en el partido bonaerense de San Martín.

El primer mandatario afirmó además que el país ingresa “en una etapa fundamental” y advirtió que está “listo para seguir trabajando juntos”, a menos de un mes de las primarias del 11 de agosto.

“Como presidente, con esta responsabilidad que me honra, la más importante que he tenido en mi vida, estoy listo para seguir trabajando juntos y ayudarlos a terminar de cruzar el río; entre el pasado donde no hay ninguna solución y ese futuro que nos merecemos y estamos construyendo”, agregó.

Macri participará hoy en la ciudad de Santa Fe de la 54ª Cumbre del Mercosur y luego encabezará un encuentro partidario de Juntos por el Cambio en la provincia.

Por la mañana tiene previsto realizar una visita a la provincia de Entre Ríos para reunirse con el intendente de Basavilbaso y precandidato a diputado nacional, Gustavo Hein, quien sufriera en las últimas horas el incendio intencional de su auto que se encontraba estacionado en el garaje de su casa familiar.

A las 15.30, Macri junto a su par chileno Sebastián Piñera participará del coloquio “Oportunidades y Desafíos para América Latina”, que organiza la Fundación Libertad en la sede del Museo de la Constitución.

Por último, encabezará en esa misma ciudad el Encuentro Regional Santa Fe y Entre Ríos del frente Juntos por el Cambio.