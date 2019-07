Por el paro en Chaco, no circulan los colectivos hacia Resistencia y Barranqueras

Si bien el paro se levantó en la provincia de Corrientes, no sucedió lo mismo en el Chaco donde no circularán colectivos por 48 horas. Es por ello que el servicio es normal en esta Capital, pero no así con las líneas que llegan hasta las vecinas Resistencia y Barranqueras.

Desde temprano en la mañana los usuarios se encontraron con la sorpresa, ya que ni ATACO Norte ni ERSA trabajan. Los remisses que cubren los recorridos a la vecina provincia terminaron siendo el método empleado.