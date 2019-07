Dio a luz en un baño, la beba murió y ahora podrían darle perpetua

Una mujer que dio a luz en el baño del lugar donde trabajaba podría ser condenada a prisión perpetua. La beba que nació viva no sobrevivió y ahora, la fiscalía la acusa de homicidio agravado por el vínculo por no prestar a la recién nacida los cuidados necesarios y colocar su cuerpo en una bolsa de plástico donde se asfixió.

Sin embargo, la defensa pide la absolución o bajar la calificación a homicidio culposo. Para ello pone sobre la mesa las pruebas la historia de la mujer de 40 años, que tiene otros tres hijos y además estaba en un círculo de violencia de género: “Aunque estaba separada convivía bajo el mismo techo con su ex pareja que la sometía permanentemente a hechos de violencia psíquicos y físicos. Ella quería tener a la beba y después fugarse con sus hijos”, dijo el abogado defensor Mauro Fontanez. La mujer ocultó el embarazo durante todo el tiempo.

La mujer se encuentra con prisión domiciliaria hasta que se realice hoy la audiencia judicial preliminar, donde se establecerá la fecha del juicio oral.

La fiscal Cecilia Codina calificó la acusación como homicidio agravado por el vínculo lo que prevé una única pena: prisión perpetua. Para Codina “las pruebas y pericias son contundentes. No ligó el cordón umbilical lo que hizo perder mucha sangre a la bebé y luego la colocó en una bolsa, lo cual le provocó la muerte”.

En la acusación se establece que la causa de la muerte en principio había sido “una asfixia por carencia de aire respirable (confinamiento en bolsa), omisión de cuidados, shock hipolémico y por falta de ligadura de cordón umbilical”, entre otras explicaciones técnicas y médicas. Para llegar a estas conclusiones se tuvieron en cuenta las pericias y las declaraciones de testigos, entre los que se encuentran enfermeros, doctores y policías que actuaron ese día.