Raúl Taibo no es el padre de la misionera que reclamó el ADN

Se conoció el resultado del ADN al que se sometió Raúl Taibo y Claudia Zucco, una señora que hace un mes atrás se presentó en un programa televisivo asegurando ser hija biológica del actor, y se confirmó que no existe vínculo de paternidad.

Según anunció Rodrigo Lussich, conductor del ciclo junto a Carla Conte, el resultado dio “negativo”.

El estudio se realizó el 26 de junio en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. “Se concluye que los resultados obtenidos excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad de Tignanelli, Raúl Jorge respecto de Zucco, Claudia Elizabeth”, asegura el informe.

Según aquel testimonio, la madre de Zucco le había narrado que conoció a Taibo cuando era muy joven y que de ese contacto -mantuvieron un affaire muy breve- nació ella, siendo así hija legítima del actor.

“Sabía que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, siempre lo contaba. Me dijo que ahí conoció a Raúl Taibo y que tuvieron una relación. Me contó que se encontraron a tomar un café, él sabía de eso (el embarazo). En ese café estaban organizando irse a Tucumán. Esa fue la última vez que se vieron. Llegó un patrullero al café, él le dijo que se fuera al baño y que cuando terminara el ruido, saliera. Cuando salió no lo vio más. Después lo buscó durante un año, pero no lo encontró”, le dijo aquel día Zucco a Jorge Rial.

Tras la aparición pública de Claudia, Taibo accedió a realizarse el estudio de compatibilidad genética que arrojara el resultado real ante los dichos de la mujer, con quien concurrió a realizarse las muestras correspondientes. Pero los resultados que acaban de conocerse niegan cualquier tipo de filiación entre ambos.