Cómo ser un ecoviajero

n El ecoturismo surge a fines de la década del 80, en forma simultánea al auge y consolidación de los movimientos ecologistas y de defensa de los derechos humanos. Desde entonces comenzó a desarrollarse el concepto de un turismo ético, sustentable y responsable: el ecoturismo.

The International Ecotourism Society (Ties), la organización más importante en el área, define a este enfoque de las actividades turísticas como “el viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas locales”.

El auge del ecoturismo es tal que en los últimos años creció tres veces más rápido que el resto del sector turístico en su totalidad, por eso la Ties recomienda una serie de pautas para los viajeros que busquen respectar la cultura local al conocerla. La etiqueta de los eco turistas indica que:

l En el hotel, se debe preguntar sobre las políticas y prácticas de conservación del medioambiente, hablar con el plantel sobre las condiciones de trabajo y averiguar si el hotel sustenta los proyectos de la comunidad.

l Ser respetuoso de la privacidad de los habitantes del lugar. Pedir permiso antes de entrar a lugares sagrados, residencias o territorio privado.

l Ser sensible con respecto a cuándo y dónde tomar fotografías o filmaciones de las personas. Siempre preguntar primero.

l Respetar el medioambiente natural; o sea no tocar o acosar animales, seguir siempre los senderos designados y pagar las entradas a los parques o áreas protegidas.

l No comprar productos o artesanías hechos con materiales derivados de animales en peligro de extinción.

l Pagar el precio justo y no regatear en forma agresiva los precios.

l Comprar lo local: elegir alojamiento, hoteles, autobuses, agencias para alquilar autos, aerolíneas, restaurantes, supermercados, eventos y fiestas locales.

Decálogo

Por su parte, la organización sin fines de lucro Ecoviajeros redactó un decálogo del buen turista. El viajero debería:

1. Ponerse en el lugar de las personas y de los animales con los que se relaciona para comprender mejor sus reacciones ante su presencia.

2. Aprender de lo que ve para poder adaptarse al nuevo entorno;

3. Favorecer el comercio justo y el enriquecimiento local, minimizando su huella ecológica y cultural;

4. Respetar las costumbres locales referidas al modo de vestir y a cómo comportarse públicamente.

5. Demostrar paciencia y comprensión ante situaciones que le resulten extrañas o absurdas;

6. Reconocer la importancia de la dignidad de los individuos;

7. Ahorrar recursos usando los medios menos contaminantes y escogiendo rutas razonables en términos de distancia y tiempo;

8. Ayudar a proteger los ecosistemas naturales respetando la fauna y la flora nativas, y no contaminando;

9. Enseñar que el viajero no es un regalo andante;

10. Comprar solamente artículos que no perjudiquen los ecosistemas locales y que no estén prohibidos.

Mitos sobre turismo ecológico

Generalmente se asocia a este tipo de viajes con determinadas características que no son más que mitos alejados de lo real. El ecoturismo no tiene por qué significar un sacrificio en cuanto a las comodidades, ni ser más costoso o difícil de llevar a cabo, ni estar enmarcado por un lugar exótico.

Esta actividad puede desarrollarse en cualquier destino turístico con el nivel de confort habitual.

También existe una concepción prejuiciosa en relación con quién es apto para este tipo de viaje. Pero personas de diversos intereses, edades, niveles socioeconómicos, procedencias culturales y hasta grupos familiares con niños pueden ser ecoturistas.

Tal vez esta sea una forma más de que nuestra civilización se aleje de la profecía de la comunidad indígena que dice: “Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río esté envenenado y el último pez sea pescado nos daremos cuenta que no podemos comer dinero…”.

Más info en:

www.patagonia-argentina.com