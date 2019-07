El oficialismo intensifica la campaña por el interior y esperan por el Presidente

A dos semanas de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), el oficialismo intensifica la campaña con actos en el interior. El gobernador Gustavo Valdés ayer encabezó actividades en Santa Rosa, en respaldo de la Lista Verde. Las otras nóminas que también apoyan la reelección de Mauricio Macri, quien esta semana estará en Corrientes, realizan amplios recorridos por la provincia.

“El populismo degrada a nuestras instituciones republicanas. Por eso hoy trabajamos por defender la democracia y la libertad. En estas elecciones, se juega nuestra forma de ser y vivir”, dijo el mandatario provincial durante la presentación de los precandidatos de la lista Verde de ECO+Juntos por el Cambio, que encabezan el ministro de Producción Jorge Vara y su par de Educación, Susana Benítez.

En el espacio compiten las nóminas Defensores del Cambio, liderada por la gerenta regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter; y Vamos Juntos, con Emilio “Flaco” Rey como prencandidato a diputado nacional en primer término.

Jetter, referente del PRO Corrientes, estuvo ayer en Ituzaingó y en Itá Ibaté donde se reunió con vecinos. En tanto, hoy, la Fundación Pensar, que ella preside, organiza una charla sobre el proyecto Ficha Limpia de Marcela Campagnoli. Será a las 20 en Yrigoyen 1455 y tiene como propósito limitar la postulación de personas con causas judiciales.

Por su parte, el dirigente “Flaco” Rey también realizó recorridos por el interior. Estuvo en Esquina y en Pueblo Libertador. “Por primera vez contamos con un Plan Integral de Lucha contra la Violencia de Género, trabajamos en la sanción de la Ley Brisa, la Ley Micaela y además estamos presentes con la línea 144, para acompañar a cada correntina que pueda sufrir situaciones de violencia con mi experiencia en la asociación Coetí”, dijo la precandidata a diputada de Vamos Juntos, Aída Ganduglia.

Los precandidatos de las tres listas alistan su participación en las Paso mientras esperan la presencia de Macri en Corrientes, quien, según está previsto, arribará el viernes para participar de recorridos de obras. Aunque aún no se han dado a conocer mayores detalles de la agenda. Por otra parte, Valdés encabezó ayer un multitudinario acto en el salón de evento “María Luz”, en Santa Rosa. También estuvo presente el intendente Pedro “Titito” Maidana, quien recibió a sus pares visitantes.

“Ratificamos el compromiso de trabajar para profundizar lo comenzado en 2015. No queremos volver al gobierno anterior, a la Argentina de los carpetazos y los años más corruptos de nuestra historia”, enfatizó el Gobernador.

“Cuando la Casa Rosada te cierra las puertas, se termina la República; por eso defendemos el cambio: porque esas puertas se abrieron y no se cerrarán más. En la Argentina de hoy hay federalismo y diálogo”, expresó el mandatario durante el encuentro en Santa Rosa.

“La integración inteligente al mundo desarrollado, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la Argentina del G-20 son banderas que debemos levantar y defender”, añadió el Gobernador.

“No hay que votar a Mauricio Macri para que nos dé alegrías; hay que votarlo para que los otros no nos den tristezas. A los kirchneristas ya los conocemos, y sabemos que si vuelven va a ser para discriminarnos”, dijo Vara en el acto. “Estamos debatiendo qué modelo de Argentina queremos, y hace cuatro años decidimos refundar la Nación, por eso éste es tiempo de ratificar ese cambio. ¡No podemos permitir que avance el pasado!”, enfatizó Benítez.

“Vamos a trabajar por las leyes que la provincia necesita para seguir su camino al desarrollo. Sufrimos 12 años de persecución, y los correntinos tenemos que tener memoria de todo lo que el kirchnerismo nos negó”, señaló el precandidato en tercer término de la lista Verde, José Fernández Affur durante el acto en Santa Rosa.