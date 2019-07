Rebelión en el PJ: todas las listas imprimirán boletas con la fórmula Fernández-Fernández

Los apoderados nacionales del Frente de Todos comunicaron ayer el Juzgado Electoral que en Corrientes sólo la lista encabezada por José Ruiz “Pitín” Aragón llevará adherida la fórmula presidencial Fernández-Fernández. Lejos de acatar la imposición nacional, las restantes cinco listas confirmaron que imprimirán boletas con el binomio presidencial adherido.

“A ver quién se anima a impugnar la boleta”, desafiaron.

“Tenemos la firme decisión de ir con boleta completa, creemos que pueden judicializar, pero esperemos que no se resuelva en la Justicia algo que pertenece a la política”, sostuvo el precandidato a diputado nacional por la lista Vamos Todos, Rodolfo Martínez Llano.

“Esto no sólo pasa en Corrientes sino en todos los distritos. Llevar la lista completa es un trámite que termina siendo comunicado a los distintos juzgados electorales”, agregó.

Adelantó que podrían existir algunos cuestionamientos: “Esperemos que no haya cuestionamiento o intentos de judicialización. Esperemos que no intenten resolver por la vía de la justicia lo que le compete a la política”.

En tanto, Ernesto “Tito” Meixner aseguró: “No está definido qué listas irán con la fórmula presidencial”.

Aseguró que la decisión no tiene fundamentos legales, sino que responde a fines políticos.

Y agregó que mientras tanto, están negociando políticamente en Buenos Aires.

El objetivo de las demás listas es presionar para que a nivel nacional se revoque la decisión que consideran “arbitraria”.