El FMI aprobó un desembolso por 5.400 millones de dólares del crédito

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy la cuarta revisión del programa Stand By y el acceso a un desembolso de 5.400 millones de dólares, según informó el organismo.



En un comunicado, el director gerente interino del FMI, David Lipton, informó el acuerdo alcanzado con las autoridades del gobierno argentino.



"Me complace anunciar que el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre la cuarta revisión del programa económico respaldado por el Acuerdo Stand-By. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, Argentina tendría acceso a US$ 5400 millones aproximadamente unos 3.900 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda que maneja el FMI).

Lipton felicitó al gobierno argentino y dijo que "elogiamos a las autoridades argentinas por sus continuos esfuerzos y la implementación firme de su programa de política económica. Las autoridades completaron todos sus objetivos fiscales, monetarios y de gasto social en el marco del programa respaldado por el FMI en el contexto de esta revisión".



Más adelante, el funcionario de origen estadounidense resumió la evaluación del organismo remarcando que "las políticas económicas de la Argentina están dando resultados. Los mercados financieros se estabilizaron en mayo y junio. Se espera que la inflación, aunque se mantenga en niveles altos, continúe cayendo en los próximos meses. La posición fiscal y externa sigue mejorando. También hay indicios de que la situación económica está mejorando en el segundo trimestre".



Lipton puso de relieve el respaldo del organismo multilateral de crédito al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos por el gobierno argentino cuando firmó el acuerdo Stand by.



"Apoyo plenamente los esfuerzos de Argentina para reforzar la confianza, sentar las bases de un crecimiento sostenible y proteger a los más vulnerables. La implementación firme de los compromisos y políticas de las autoridades en el marco del programa económico respaldado por las autoridades del FMI será crucial para seguir avanzando. Espero con interés discutir esta revisión con el Directorio Ejecutivo del FMI el 12 de julio", concluyó Lipton en su misiva.