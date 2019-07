Alberto Fernández se distanció de Maduro

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, viajó a Mendoza como parte de su campaña electoral y en una conferencia de prensa fue consultado por los dichos de Mauricio Macri respecto de la realidad de Venezuela, luego de que la ONU denunciara “graves violaciones a los derechos humanos” y “ejecuciones extrajudiciales” del régimen de Nicolás Maduro.

“De la frase de Macri no opino porque no hablo para que me escuche Trump, Macri sí. Lo que sí digo, y lo digo desde siempre, es que en Venezuela hay un problema respecto de la calidad institucional y hay que prestarle atención a eso porque evidentemente se han vivido en los últimos años sistemas de abusos y de arbitrariedad del Estado que no pueden pasar desapercibidos”, aseguró.

Los hechos “deben llamarnos la atención y preocuparnos”, sostuvo.