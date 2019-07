Una muestra sobre los inventos de Da Vinci se suma a la Feria Provincial del Libro

Faltan pocos días para el inicio de la Feria Provincial del Libro en el Ex Regimiento 9, y desde la organización confirmaron otra de las actividades previstas. Una imponente muestra de réplicas de elementos inventados por el genio italiano Leonardo Da Vinci. Estará abierta al público del 12 al 21 de julio en el marco de la Feria, y continuará durante 3 semanas más en uno de los pabellones del predio.

La genialidad creativa de Leonardo Da Vinci toma cuerpo y movimiento en estas réplicas de sus máquinas construidas en forma artesanal por Juan Carlos Zampieri y su equipo.

Las piezas fueron desarrolladas descifrando con precisión los códigos de Da Vinci reproduciendo, así, las máquinas y mecanismos ideados por él, en el siglo XV. En aquellos tiempos, muchas de sus invenciones no pudieron concretarse debido a que aún no existían los materiales ni la tecnología necesarios.

El recorrido se articula alrededor de cinco núcleos conceptuales: máquinas de trabajo o máquinas de tierra, máquinas hidráulicas o máquinas de agua, máquinas de guerra o máquinas de fuego, máquinas de vuelo o máquinas de aire y mecanismos.

De esta manera, la Feria Provincial del Libro organizada por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura y con el apoyo del CFI, suma propuestas para el evento editorial que dará inicio el próximo viernes 12 de julio.

Sobre el constructor

Juan Carlos Zampieri nació en La Cumbre, en 1949, estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Córdoba y, a lo largo de los años, ha incursionado en diferentes materias relacionadas con la ciencia, el modelismo y la artesanía.

La inquietud por las invenciones de Leonardo Da Vinci surgió a raíz de su interés por los autómatas (juguetes de movimiento mecánico).

Al estudiar su funcionamiento llegó a la conclusión de que muchos de los mecanismos utilizados para su movimiento eran aquellos ideados por el inventor y volcados en sus diseños.