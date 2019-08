Autovía: estos días no habrá cortes de tránsito en Ruta 12

Las obras de construcción de la autovía sobre el tramo de la Ruta Nacional Nº 12 comprendido entre la Rotonda de la Virgen de Itatí y el acceso a Santa Ana, a través de la Ruta Provincial Nº 43, continúan en ritmo y en los próximos días avanzarán a los costados de la calzada asfáltica por lo que no se esperan interrupciones del tráfico vehicular. Desde la Dirección de Tránsito de la Municipalidad explicaron que las directivas por parte del Distrito Nº 10 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la empresa encargada de los trabajos se renuevan diariamente y que hoy no habrá operativos especiales por lo que la circulación será normal aunque solicitando los recaudos pertinentes a los conductores.

La firma a cargo de los trabajos avanzará entre hoy y mañana con las obras a los costados de la calzada de la Ruta Nº 12, por lo que no habrá interrupciones vehiculares. Sin embargo, para el fin de semana nuevamente podrían registrarse tareas sobre la cinta asfáltica por lo que se desplegarían nuevamente exhaustivos controles a cargo del personal de la Municipalidad, de la Policía de Corrientes y de la Gendarmería Nacional en la zona intervenida.