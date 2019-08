Baldomir, a la cárcel hasta los 66 años por violar a su hija

Un tribunal de la ciudad de Santa Fe condenó ayer al ex campeón mundial de boxeo Carlos “Tata” Baldomir a 18 años de prisión por el abuso sexual de su hija cuando la víctima era menor.

El tribunal, presidido por la jueza Susana Luna e integrado también por los magistrados Pablo Busaniche y Rodolfo Mingarini, leyó ayer por la mañana la sentencia del juicio oral que se inició el 25 de este mes.

Los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Federico Grimberg, en forma coincidente con la querella particular, habían solicitado en sus alegatos de apertura y clausura la pena de 20 años de reclusión para el ex pugilista, que hoy tiene 48 años.

Baldomir lleva casi tres años detenido en la cárcel santafesina de Coronda desde que su ex pareja lo denunció por abuso sexual de una hija de ambos, que al momento de los hechos tenía 9 años.

Para preservar la intimidad de la víctima, la Justicia determinó que la prensa no pudiera acceder a las audiencias del juicio oral y público.

Los fiscales acusaron a Baldomir de ser autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción a la corrupción de menores.

“Los tres delitos fueron atribuidos en concurso real entre sí”, recordó el Ministerio Público de la Acusación.

Por su parte, Baldomir se declaró inocente de los cargos que se le imputaban en todas las instancias que atravesó el proceso, mientras que su defensa cuestionó la Cámara Gesell realizada a la nena.

Durante las audiencias declararon 19 testigos que aportaron los fiscales como la defensa. “Se investigaron abusos cometidos en perjuicio de la propia hija del acusado. Los ilícitos comenzaron cuando la víctima estaba en edad escolar y se reiteraron en múltiples oportunidades”, precisó la fiscal Alejandra Del Río Ayala. Añadió que “algunas de las agresiones sexuales fueron perpetradas en el domicilio familiar que compartían la víctima y el acusado, y en el que también vivían los hermanos de la niña y la madre, que era pareja de Baldomir”.

Por lo que “los abusos no sólo fueron cometidos en la ciudad de Santa Fe, sino también en una vivienda de la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires) donde residía temporalmente el acusado y en ocasiones en que la víctima concurrió a visitarlo”, indicó Del Río Ayala.