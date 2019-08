Valdés confirmó inversiones energéticas, culturales y apertura de paso fronterizo

El gobernador Gustavo Valdés confirmó que avanzan en inversiones energéticas, obras culturales y viales. Confirmó además la pronta apertura del nuevo paso fronterizo.

El mandatario provincial destacó que se realizarán obras en el Teatro Vera. “Se arreglará la cúpula y otras refacciones para que siga con la calidez que representa”, dijo en declaraciones radiales.

En cuanto a la cuestión energética, explicó que es importante la inversión en transformadores. “Si no lo hacemos, termina colapsando el sistema; debemos tener estaciones nuevas. Es la inversión para tener energía”.

Comentó que Corrientes continúa recibiendo el pago de regalías de Yacyretá. “Lo hacemos a través del canje de energía. Tenemos un cupo que es descontado de las facturas de Cammesa que toma el crédito de las regalías y a nosotros ese crédito nos deja en cero, pero tenemos que recaudar porque sino lo hacemos no tenemos las regalías”, detalló.

“Si no hacemos las inversiones, en dos años tendremos serios problemas energéticos”, alertó el mandatario provincial.

Además, destacó que la provincia trabaja en un fondo fiduciario energético para cambiar todas las luces de la ciudad de Corrientes.

“Los barrios de Corrientes no pueden esperar más alumbrado público, porque se ahorra y se alumbra”, dijo.

“En dos años tiene que estar todo iluminado y hay que invertir fuerte, no hay otra forma. Tenemos que iluminar y ahorrar ya, porque también implica mayor seguridad, el vecino puede caminar”, sostuvo.

En cuanto a la Ruta 126 Sauce-Curuzú Cuatiá, el Gobernador indicó que se financiará con fondos de la Provincia y de Nación, “para llevar dignidad a los pobladores”. Además, Nación financiará en su totalidad la ruta Sauce-Pueblo Libertador.

Destacó que Gobernador Virasoro es una de las potencias industriales de Corrientes y se inaugurará allí la planta de biomasa cuya inversión asciende a los 100 millones de dólares. Se está haciendo otra en Santa Rosa que será inaugurada en breve.

“En la ganadería vemos cómo comienzan a florecer nuestros frigoríficos; antes no existían. Vemos la política que tenemos en la Mesa Forestal, donde todos nos sentamos democráticamente a discutir las cuestiones para que mejore la forestación”, dijo.

El mandatario provincial dio cuenta de que “se ha conseguido el tráfico federal para faenar en el área del ex Tomás Arias”, fundamental para el traslado hacia provincias vecinas.

Paso internacional

“La inminente inauguración del paso Ituzaingó-Ayolas permitirá el intercambio comercial, el desarrollo turístico y de comunicación, lo que es fundamental, porque perdimos 20 años de generación de energía. Hoy podemos pensar en construir una represa porque los recursos están llegando”.

“El reclamo correntino y paraguayo fue desoído durante toda la gestión del kirchnerismo.

En los próximos días será una realidad que permitirá nuevos vínculos con el Mercosur.

Va a ser el tercer puente internacional en Corrientes, dos con Brasil y ahora con Paraguay”, dijo.

Los gobiernos de Argentina y de Paraguay, a través de un comunicado conjunto, anunciaron la decisión de habilitar el paso vial internacional que une Ituzaingó y Ayolas, sobre el coronamiento de la represa Yacyretá.

Asimismo, dejó en claro que la clave para el crecimiento de la provincia es “agregar valor a nuestros productos, industrializar la madera, bajar impuestos, los costos de fletes, otorgar ventajas impositivas para que las inversiones lleguen”.

Respecto a la exportación del producto en base a la competitividad, Valdés puntualizó que “depende de una cuestión de precios y de cortes, ya que el corte que va a China no es lo mismo que la Unión Europa”.