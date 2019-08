Tarjeteros: piden que el precio de la hora de estacionamiento suba $10

A más de un año del último incremento del precio de la hora de estacionamiento medido, el cual pasó de $10 a $20, los operadores solicitarán a la Comuna un aumento del 50 por ciento del precio actual a fin de ajustar el ingreso que percibe con la venta de los tickets. En tanto, desde la Comuna informaron que una suba en los costos se está analizando, dado que afecta a varios sectores que también están inmersos en la realidad económica actual.

Ante un posible pedido de incremento en el precio de la hora de estacionamiento, El Litoral consultó al secretario de Transporte de la Comuna, Jorge Sladeck, quien indicó que “hasta el momento no tenemos un pedido formal, pero atendiendo a la realidad económica es entendible, por lo que siempre está en análisis, pero hay que ser muy cuidadosos con este tipo de decisiones, ya que implica a muchos actores”.

Mientras que en cuanto a la ampliación del sistema medido de cobro dijo que “por el momento no estamos analizando el tema, tampoco hemos incorporado personal nuevo, lo que sucede en algunas cuadras es que algunas instituciones no cumplen con la función acordada entonces son reemplazadas, por otras que sí necesitan”.

En tanto, desde el sector indicaron que en la semana presentarán el petitorio que también implica dos condiciones: “No queremos que el incremento sea muy alto, ya que no queremos que la demanda resienta. Además vamos a pedir que el nuevo precio termine en 0, ya que desde febrero no se va a aceptar más los billetes de $5 lo que va a representar un problema para nosotros”. En caso de que el precio de hora pase de $20 a $30, significaría un incremento de $4 en las ganancias de los tarjeteros.

El último incremento del precio del estacionamiento medido se concretó en mayo del 2018 por el cual pasó de costar $10 a $20.

Además desde el sector de los operadores, El Litoral pudo saber que muchos de ellos no pudieron percibir ayer el plus correspondiente, ya que no figuraban en el listado en la Caja Municipal y aguardan que el lunes este inconveniente sea subsanado.

Cabe señalar que el mes pasado la Comuna renovó 10 equipos del total de dispositivo con que cuentan los operadores para emitir los tickets.