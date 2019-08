Habrá plazas fijas en el Torneo Regional Federal Amateur 2020

Días atrás en una reunión realizada en la mesa del Consejo Federal del Asociación del Fútbol Argentino se resolvió, entre otras cosas, la implementación de plazas fijas para el Torneo Regional Federal Amateur 2020.

En el encuentro participaron delegados provinciales, asambleístas y autoridades del Consejo Federal. Además de la implementación de plazas fijas se charló acerca de las homologaciones de ligas y federaciones.

La principal preocupación surgió dado que hasta el momento son pocas las ligas que completaron el trámite de homologación y otras ni siquiera iniciaron el procedimiento.

Teniendo en cuenta este dato alarmante, se acordó que en las próximas semanas los delegados provinciales trabajarán para que las ligas completen los requisitos solicitados, previo al cierre de la recepción de informes previsto para fin de mes.

Licencias y plazas fijas

El dirigente Mario Echevarría, titular del Departamento de Licencias del Consejo Federal, fue el encargado de informar la nueva política de plazas fijas para el certamen Regional Federal Amateur.

“Aproximadamente 25 o 30 clubes van a tener en noviembre la posibilidad de obtener su licencia de club y esto derivará en la plaza fija para participar en el Torneo Regional 2020”, expresó Echevarría.

“Estas licencias no serán por regiones y puede haber más de un club por región y otras sin plaza fija”, remarcó. “En caso de obtener la plaza no ocuparán cupo en su liga. Por ejemplo: si un club logra la participación por este nuevo sistema y también lo hace por ser ganador en su torneo de liga, liberará su lugar a otro club. En este ejemplo, al subcampeón del torneo”, especificó el directivo.

Echevarría rápidamente aclaró en reiteradas oportunidades que los clubes no tienen que mandar pedidos de invitaciones, ni pedido de visitas, ni fotografías, ni documentación por fuera de las ligas, a menos que el Consejo Federal le solicite esta documentación, ya que la información necesaria saldrá de las carpetas recibidas de parte de las ligas en la Comisión de Homologación de Torneos.

En cuanto al método de selección, durante lo que queda de agosto y en los meses de septiembre y octubre, el Departamento de Licencias analizará los informes recibidos en la Comisión de Homologación de Torneos y elaborará un ranking teniendo en cuenta diversos ítems.

Tabla de méritos

Entre estos ítems, serán condiciones imprescindibles: que la liga tenga su torneo homologado y que el club también esté homologado (personería jurídica al día, balances al día, sistema Comet vigente, certificados médicos, habilitación del estadio, no poseer deudas con el Consejo Federal y/o AFA.)

Serán condiciones variables: habrá varias, pero se destacan la infraestructura (estadio, campo de juego), historia en torneos de AFA y Consejo Federal (participaciones pasadas y actualidad deportiva), convocatoria (cantidad de hinchas y presencia de público según las planillas que presentan los clubes con la recaudación en el Consejo Federal), desarrollo de fútbol infantil y juvenil (inferiores), desarrollo de futsal, fútbol femenino y fútbol playa, no tener deudas ni sanciones por parte de AFA y/o Consejo Federal, entre otros aspectos que se evaluarán.

Con todos estos elementos en mano y luego de elaborar el ranking y seleccionar a los clubes, desde el Consejo Federal se comunicarán con los clubes elegidos a los que se les pedirá una ampliación con mayor documentación y se les consultará si participarán en el Torneo Regional Federal Amateur 2020 para hacerse acreedores de la plaza fija o no.

De recibir de parte de los clubes una respuesta afirmativa, los miembros del Departamento de Licencias visitarán cada club en cuestión para corroborar lo visto en los papeles y finalmente, en noviembre, se confirmará o no la aplicación.