Falleció el "Tata" Brown, campeón del mundo en 1986

Estudiantes de La Plata mostró su conmoción por la muerte de José Luis 'Tata' Brown, al que definió como “gladiador” y remarcó que su “amor por el club” perdurará en forma eterna en el tiempo.



“Un día de máxima tristeza para la Familia Albirroja. Nos deja nuestro gladiador José Luis Brown. Su memoria y su amor por el club perdurará eternamente”, escribió la institución 'albirroja' en su cuenta de la red social Twitter.



Brown, símbolo de la familia 'pincharrata', falleció esta tarde, a los 62 años, en una clínica de La Plata, a causa de la enfermedad del 'Mal de Alzheimer', que lo aquejaba desde hacía varios meses.



El otrora zaguero central, oriundo de la ciudad bonaerense de Ranchos, se formó en Estudiantes y debutó en Primera en la temporada 1974.



Permaneció en la institución albirroja hasta 1983, integrando los equipos campeones del Metropolitano 82 y Nacional 83.



“Hasta siempre Tata! Capitán, campeón del mundo y ferviente defensor de la filosofía Pincharrata”, completó la cuenta de la entidad platense.



Por su lado, el otrora arquero Nery Pumpido también exhibió sus condolencias por la muerte de Estudiantes y del seleccionado argentino de fútbol México '86, de quien fue compañero en ese conjunto que le ganó la final a Alemania por 3-2, en el estadio Azteca.



El ex guardavallas de River Plate publicó en su cuenta de twitter una foto en la que aparece abrazado al 'Tata' (es del partido con Inglaterra por cuartos de final de esa Copa del Mundo) y escribió este texto: “Me quedo con ese abrazo Tata para toda mi vida. Te vamos a extrañar caballo, te quiero”.



También mostró su pesar el goleador Gabriel Batistuta, quien no compartió plantel con el ex defensor pero sí supo reconocer las virtudes de un guerrero por "la lucha dentro y fuera de la cancha".

Télam