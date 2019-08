“Espero que todos nos esforcemos más”

“Espero que todos los intendentes, concejales y dirigentes realmente tomen en serio la elección de octubre, que se jueguen, jueguen y trabajen”, dijo la gerente regional de Vialidad Nacional y dirigente del PRO, Ingrid Jetter.

“Siempre nos toca la difícil y lo vamos a tener que hacer. Hay que esforzarnos y no sólo pensar en entrar como diputada”, señaló la candidata por ECO+Juntos por el Cambio sobre los resultados adversos que tuvo el presidente Mauricio Macri.

“En todos los municipios donde gobierna ‘Juntos por el Cambio’, Macri tuvo que haber ganado y no se ganó porque no se puso todo el esfuerzo que tenía que ponerse”, enfatizó Jetter. E indicó que la diferencia les generó sorpresa entre los dirigentes locales.