Combustibles: ante posibles incrementos, se duplicó la demanda en los surtidores

La devaluación y el aumento del valor del dólar, tras las elecciones nacionales Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del fin de semana, repercutieron negativamente en la economía y el poder adquisitivo de la ciudadanía. Asimismo, generaron un panorama de incertidumbre en distintos sectores de la economía como en el perteneciente al de los hidrocarburos. Empresarios de estaciones de servicio señalaron que hasta el momento no existen certezas sobre posibles aumentos de precios en los surtidores, así como tampoco los porcentajes ni fechas; pero a raíz del temor por nuevos incrementos y rumores de desabastecimiento, un importante porcentaje de conductores vehiculares duplicaron los montos de carga de naftas y gasoil en las bocas de expendio.

En tanto, las petroleras garantizaron que las estaciones de servicio continuarán siendo abastecidas con normalidad, a diferencia de lo que ocurre con el sector de venta mayorista donde hubo recortes de volúmenes de comercialización hasta que haya una actualización de precios y cierta estabilidad económica.

La grave situación económica por la que atraviesa el país tras las Paso y la incertidumbre en materia de valores cambiantes, producto de la devaluación, afectan el sector de los combustibles.

“El panorama del sector es de una constante incertidumbre porque desde las petroleras no se informó ninguna novedad sobre los precios, plazos ni porcentajes de eventuales subas, por lo que hasta el momento se sigue vendiendo con los valores que estaban vigentes desde antes de las elecciones. Se espera aumentos, pero no sabemos cuándo podrían darse o si desde el Gobierno se va a contener cualquier tipo de cambio”, explicó en diálogo con El Litoral el propietario de la estación de servicio Puma de la avenida Teniente Ibáñez, Oscar Macarrein.

“Desconocemos qué va a pasar y se trata de mantener una comunicación diaria con las petroleras para ver si hay cambios o novedades. En nuestro caso se nos garantizó que el abastecimiento va a seguir siendo el habitual”, añadió el estacionero. El aprovisionamiento de las estaciones de servicio estaría garantizado, a diferencia de lo que ocurre en el sector mayorista donde las petroleras aplicaron recortes a los volúmenes de venta.

Por otra parte, la incertidumbre por nuevos aumentos o falta de stock de combustibles, a causa de la situación económica, produjeron que se incrementara la demanda de los hidrocarburos en las estaciones de servicio. “Después de las elecciones, los conductores se acercaron a las estaciones e incrementaron la cantidad de carga. Cuando generalmente gastaban unos $600 en promedio, entre el lunes y hoy (por ayer) aumentó el gasto entre $1.200 y $1.500, debido a los rumores de desabastecimiento y aumento de precios”, explicó Macarrein.