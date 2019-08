Fundación alista los festejos del Día del Niño y pidieron herramientas a Valdés

Integrantes de la ONG que lucha contra el consumo problemático de sustancias y brinda asistencia alimentaria a cerca de 450 chicos de barrios vulnerables de Bella Vista, se encuentran confeccionando juguetes de manera artesanal y preparando los festejos para el Día del Niño que realizarán en los primeros días de septiembre. Según comentó a El Litoral su presidente, Pablo Altamirano, “la idea es hacer una fiesta tipo kermés, con carrera de embolsados, tiro al blanco con latas y distintos tipos de juegos. No queremos traer un inflable, que los chicos tomen chocolate y ahí termine todo. Queremos que participen, que compartan; enseñarles a jugar y que tengan de premio los juguetes que estamos haciendo”. En cuanto a la fecha, Altamirano indicó que no quisieron superponerla con otros agasajos que realiza la Municipalidad u otras instituciones, y corrieron el evento para septiembre. “Creemos que el Día del Niño son todos los días, y queremos hacerlo en ese mes porque sabemos que pasado agosto muchos se olvidan de los chicos y ellos no tienen otras actividades. Como durante todo el año, los chicos de los barrios más vulnerables no tienen muchas opciones, entonces decidimos festejar en septiembre, cuando terminen de hacerlo los demás”, aclaró.

Nota al Gobernador

Desde la fundación indicaron a El Litoral que ayer presentaron una nota dirigida al gobernador Gustavo Valdés, en la que solicitan herramientas, máquinas de carpintería sierras y tornos. Además, pidieron máquinas de coser y de bordar para poder confeccionar juguetes, y una sobadora y amasadora para un proyecto de panadería y así “poder proveer de pan a todos los comedores y merenderos de Chamigo Porá”. También le pidieron al Gobernador materiales para la construcción de un SUM, que les brinde la posibilidad de realizar sus actividades en un lugar propio, ya que actualmente no poseen espacio físico.