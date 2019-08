Combustibles: en Corrientes los precios quedarían congelados a pocos centavos de $55

A raíz de la gran devaluación e incremento del costo del dólar estadounidense que se registró el lunes luego de las Paso, y que generó un incremento masivo de los valores de bienes y servicios en todo el país, ayer el Gobierno de la Nación determinó, dentro de una serie de medidas paliativas, la posibilidad de congelar los precios de los combustibles en el mercado minorista por los próximos 90 días y donde Corrientes se encuentra incluida. En la ciudad los hidrocarburos quedarían con valores que llegan hasta los $54,45 por litro, como en el caso de las naftas premium, y de $47,96 en las variantes menos refinadas, pero más demandadas.

A su vez, al cierre de esta edición, el Gobierno de la Nación determinó que hoy llevará a cabo reuniones con las petroleras para definir la efectiva aplicación o no del congelamiento de precios. La medida no será publicada en el Boletín Oficial, pero se iniciará una ronda de diálogos para analizar una medida que ayude a paliar el impacto en los consumidores.

Vale recordar que hasta el momento los precios del mercado hidrocarburífero nacional se encuentran liberados desde fines de 2017.

No se trataría de la primera vez en la que el Gobierno nacional decide intervenir en el mercado hidrocarburífero: a mediados del 2013 la Nación decidió congelar los precios de los combustibles por seis meses estableciendo topes de movimiento; por entonces en Corrientes los valores en los surtidores locales no llegaban a los $10 por litro. A su vez, el año pasado el Estado también intentó frenar los aumentos durante dos meses a partir de mayo.

Desde ayer y por un plazo de 90 días el Gobierno de la Nación determinó que los precios de los combustibles de todo el país no sufrirán modificaciones con el fin de tratar de paliar el impacto de la incertidumbre económica generada por la devaluación y el incremento del dólar que se registró luego de las elecciones del domingo. De esa manera en las estaciones de servicio de la ciudad, los costos de la nafta súper quedarían entre $47,86 y $47,96, mientras que el valor por litro de su variante premium permanecerá entre los $53,54 y $54,45 actuales.

En 2013 el Gobierno de la Nación también decidió aplicar un “congelamiento” de los precios de los combustibles estableciendo topes de valores durante seis meses. A mediados de ese año los costos en las estaciones de Corrientes eran de $8,48 y $9,49 para la nafta súper y entre $9,18 y $9,98 en su variante premium, es decir, menos de $10 por litro.

A su vez, el año pasado la Nación, a través del por entonces Ministerio de Energía y Minería, también buscó frenar los aumentos de valores de los hidrocarburos durante dos meses a partir de mayo cuando los costos en Corrientes eran de entre $28 y poco más de $33 por litro. La medida nacional se dio dentro de la liberación de valores que rige desde 2017.

Por otra parte, desde distintas cámaras de empresarios de estaciones de servicio del país manifestaron su acompañamiento a la medida nacional del congelamiento de precios de los combustibles y destacaron que si bien los valores de hidrocarburos se rigen por el costo internacional del dólar, la situación debe ser abordada entre el Gobierno de la Nación y las petroleras del mercado.