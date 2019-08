Boca Unidos fue derrotado por un Sarmiento contundente

La primera derrota de la pretemporada sufrió ayer Boca Unidos. El equipo aurirrojo cayó en su cancha ante Sarmiento por 3 a 0, en el partido principal de los dos que se jugaron, en el marco de la preparación de ambos con vista al torneo Federal A 2019/20.

El conjunto chaqueño fue más que el local en el manejo de la pelota, aunque las situaciones de peligro fueron repartidas. Tomó la iniciativa de juego el Decano, ante un equipo correntino que decidió esperar ordenado, buscando sorprender de contraataque.

La visita golpeó en la primera parte a través de Lautaro Robles (llegó como refuerzo para reemplazar al goleador, Luis Silba), quien aprovechó un desborde desde la izquierda de Gonzalo Cañete para empujar la pelota por el segundo palo.

En esa primera mitad, que se extendió por 40 minutos, Boca Unidos contó con un remate de José Vizcarra que se estrelló en el travesaño, y también un cabezazo del “Chino” que se fue desviado. Del otro lado, Sarmiento tuvo un par de situaciones claras, que no pudo resolver, al fallar en la definición.

En el segundo tiempo, de sólo 30 minutos, el técnico, Daniel Teglia hizo ingresar a Rodrigo Migone y Miguel Pabón en lugar de Gabriel Morales y Antonio Medina, respectivamente. El local se adelantó en el campo, pero Sarmiento volvió a pegar. Tras una salida de un tiro de esquina, Federico López sacó un remate que ingresó junto al palo derecho de Aquino.

Boca Unidos tuvo el descuento en los pies de Vizcarra, pero tapó el arquero Carrera. Sarmiento salió rápido por izquierda, y antes de llegar al fondo, López envió un centro para la cabeza de Cañete, que no perdonó.

El partido no dio para más, solo quedó la diferencia para Sarmiento que jugó su cuarto partido amistoso y un Boca Unidos que seguirá sumando minutos en pos del funcionamiento que pretende el entrenador.

Tal como se venía baranjando, el juvenil Alejandro Leani reemplazó al capitán, Leonardo Baroni, quien se retiró del partido amistoso del viernes ante For Ever con una molestia. En tanto que en la mitad de la cancha volvió Martín Ojeda, luego de solucionar la situación contractual con el club, que motivó la ausencia del mediocampista central en el partido de preparación anterior.

Ganaron los suplentes

El primer cruce de la tarde, entre los equipos alternativos, finalizó con victoria para Boca Unidos por 2 a 0, con goles de Cristian Núñez, uno en cada etapa del juego disputado en dos tiempos de media hora.

En el final de la primera mitad, Núñez abrió el marcador con una gran definición sobre la cabeza del arquero, mientras que en el inicio del segundo tiempo volvió a marcar ante la salida de Nicolás Caprio.

El sábado Boca Unidos y Sarmiento se volverán a enfrentar, pero esta vez en Resistencia, desde las 9.30 en el estadio Centenario.