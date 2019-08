TENIS

GRAN TRIUNFO DE OCTAVIO VOLPI

El tenista correntino Octavio Volpi (19 años) logró una de sus mejores victorias en el circuito internacional al vencer ayer al peruano Mauricio Echazú por 6-3, 3-6 y 7-6 (7-4) en el marco de la segunda ronda del M15 de La Paz, Bolivia.

Volpi, que ingresó al cuadro principal después de ganar su llave de clasificación, necesitó de 2 horas y 17 minutos para dejar en el camino al peruano que figura en el puesto 554 del ranking de la ATP y partió como segundo preclasificado en el torneo boliviano que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo.

Hoy, en el marco de los cuartos de final, el joven correntino se medirá con el local Boris Arias.

CESTOBALL

REGATAS Y SAN

MARTIN EN LA LIGA

NACIONAL SUB 14

Los equipos infantiles del Club de Regatas Corrientes y San Martín debutará hoy en la Liga Nacional Sub 14 de cesto que comenzará a disputarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Regatas, bajo la conducción técnica de Milagros Scaramellini, se presentará a las 9 en la cancha “Romero Brest” frente a Ateneo Popular Versalles por la zona B donde también jugarán Club Deportivo Argentino de Quemú Quemú (La Pampa) y el Club Sportivo Villa Ballester.

Mientras que San Martín de Corrientes formará parte de la zona C junto a Gimnasia de Villa del Parque, Quimsa de Santiago del Estero y Vélez Sarsfield. El debut de las chicas rojinegras será a las 10.30 frente a Quimsa.

RUGBY

ZONA PERMANENCIA

La segunda fecha, penúltima, de la zona Permanencia A-B del Torneo Regional NEA de rugby se disputará mañana en forma completa con la siguiente programación:

Regatas vs. Taraguy, San Patricio vs. Tacurú (Posadas), Capri vs. Aranduroga y Sixty vs. Cataratas (Iguazú).

Todos los partidos de primera división darán inicio a las 16.15.