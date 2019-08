Valdés: “Este es el camino, no volvamos atrás”

El gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado este jueves la Expo Agro en La Rural de Corrientes. “Después de tanto tiempo pudimos abrir las exportaciones, no volvamos atrás”, pidió el mandatario que cortó cintas junto a Miguel Etchevehere, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el intendente de Riachuelo, Martin Jetter y autoridades ruralistas.

“Hoy es un día especial porque venimos a inaugurar esta sede. Venimos invirtiendo para generar un escenario que le permita a los correntinos ser sede de este tipo de exposiciones, porque sabemos en Corrientes la importancia que tuvo, que tiene, pero principalmente que seguirá teniendo el campo en el futuro”, dijo Valdés.

“Mucha gente viene de afuera a vernos y es importante tener una casa. No es una inversión a un sector de la sociedad es una inversión para el sector más dinámico que tiene la provincia y que es el campo”, agregó.

“Es el primer gran paso que estamos dando. Pero la verdad es que es el tiempo de hablar del campo, de trabajo, de desarrollo. Hace un tiempo fuimos en una misión a China porque teníamos que llevar nuestros productos, nuestra genética, nuestro campo, lo que a los correntinos nos vuelve orgullosos: nuestra hacienda”, contó.

En ese sentido, pidió: “Después de tanto esfuerzo pudimos volver a abrir las exportaciones y está dando su fruto, no volvamos atrás. Que esta política agroexportadora se pueda mantener en el tiempo”.

“Nos pidieron tanta carne en China. Nuestro potencial es gigantesco, muchas veces inconmensurable. No fuimos solos, fuimos con las sociedades rurales para abrir la cabeza, que esto tiene que ser el gran motor de nuestra economía”, recordó.

“También tenemos otro producto de escala mundial y que tiene que ver con el campo: nuestra forestación, que podemos seguir proyectando en el tiempo y generando trabajo genuino”, detalló. “No nos vamos a mentir, las provincias del norte siempre fuimos excluidas del centro del país o del sur. Pero este es nuestro camino: la madera, la yerba mate, la carne y siempre que hablamos de desarrollo hablamos del campo”, aseveró. “Por eso, desde el campo tiene que venir la energía necesaria para lograr cada una de las metas que soñamos los correntinos y los argentinos”, aseguró.

“No bajen los brazos. Hagamos lo que tenemos que hacer que es producir, que es trabajar y colaborar unos con otros para sacar adelante a la Argentina. Este es el camino del progreso, del desarrollo y del trabajo. Acá está la potencia del país y de Corrientes”, concluyó.