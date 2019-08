Benedetto falló un penal y lo fustigaron

No fue el inicio soñado para Darío Benedetto en Francia. El entrenador lo eligió para comenzar como titular por primera vez desde su arribo al club, se hizo cargo de un penal aunque no estaba designado y lo falló.

El Olympique de Marsella empató 0-0 contra el Nantes y el “Pipa” se llevó una dura advertencia de su técnico. “Les dije a los muchachos: esta es la primera y la última vez que sucede. Tenemos a Dim (Payet) para tirar los penales. Trabajamos bien los penales durante toda la pretemporada con Dimitri. Cuando me dirigía al banco Ricardo (Carvalho) me dijo: 'Lo va a patear Benedetto'. Estoy enojado. Es un jugador que no ha lanzado un penal, es inaceptable. Normalmente, Darío ejecuta bien, pero hoy no. Perdimos esa oportunidad, así que será la primera y última vez”, dijo sin pelos en la lengua el técnico portugués André Villas-Boas en la conferencia de prensa posterior el encuentro.