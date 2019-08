Comerciantes barriales temen quedar solos en la quita del IVA y que no se exija a mayoristas

n Entre las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri ante la última devaluación del peso frente al dólar, una de las que más incertidumbre genera es la eliminación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) que alcanza a los alimentos de la canasta básica hasta el 10 de diciembre. El objetivo central no es que bajen los precios, explicaron desde la Casa de Gobierno, sino anular los aumentos previstos tras la devaluación del lunes cuando el dólar saltó de 45 a 60 pesos.

En este contexto, comerciantes barriales consultados por El Litoral evaluaron el impacto de la medida entre los consumidores finales, quienes ya demandan menos mercadería. Un vendedor de lácteos del barrio San Pablo comentó a este medio gráfico que una empresa envió un correo donde sostiene que no habrá quita del IVA y que deberán ser ellos quienes lo hagan. Otro aseguró que en un mayorista por Teniente Ibáñez adelantaron que no quitarán este 21%, al menos hasta la próxima semana.

En este marco, sostuvieron que para no ser multados deberán hacer trámites en la Afip, para que les reintegren este porcentaje, lo que significaría un gasto extra al pequeño comerciante ya que implica contrato de contadores que los asesoren, por ejemplo. Los vecinos que dialogaron con este diario, coincidieron en que no hay una explicación oficial que los convenza de su impacto positivo al comprador y temen a que siga bajando el consumo, algunos redujeron hasta un 70% el recurso humano que trabajaba en el lugar.

Cabe destacar que, para que el consumidor final no pague el IVA debe salir sin este impuesto desde la fábrica, los grandes distribuidores pasan este precio a los comerciantes y estos últimos a la vez a los vecinos. Sí esto no se lleva adelante, especialistas económicos dudan que no se aplique en la cadena comercial donde el consumidor es el que terminará absorbiendo el costo.

Comerciantes

“Hasta ahora lo que me dijeron desde las grandes cadenas comerciales es que la quita del IVA la tengo que aplicar yo y, luego ir a la Afip a armar un convenio para que me reintegre este porcentaje”, dijo Federico de Lacteos Payé, ubicado en el barrio San Pablo.

En este sentido, agregó que “ayer (por el viernes) recibí un correo de la compañía Milkaut que me decía que no iban a quitar este impuesto. Si compro de esta manera estoy perdiendo plata, porque lleva mucho tiempo si es que te reconoce la Afip. Un mayorista por Teniente Ibáñez me dijo que si aplican esta medida lo harán en los próximos 5 ó 10 días”, relató el comerciante que tiene un pequeño local donde vende sólo lácteos.

“Deberían llevar una medida más práctica porque todos los productos tienen IVA en su materia prima, no podes diferenciar. Por ejemplo, hoy (por ayer) me llegó más caro el pan rayado que es la materia prima de varios productos. Esta medida la deberían aplicar las grandes empresas porque si controlan y ven que no aplicás la quita te multan”, dijo Alejandro de una carnicería donde también ofrecen productos básicos como fideos y arroz, del barrio Santa Rosa.

A la vez, opinó que “hay que estudiar y cambiar la parte política para después tomar una decisión económica como esta”.

En el barrio Santa Teresita; Bety que tiene un minimercado contó que “te siguen vendiendo con IVA y después tenemos que hacer el descargo en la Afip. El mayorista me dijo que soy yo la que tengo que sacar el IVA, voy a tener que pagar a un contador para que me asesore y poder hacer este trámite”, contó la mujer quien sostuvo que en su negocio no hubo aumentos porque si lo hace “no tengo clientes, son personas trabajadoras y humildes”.

Por su parte, Roberto de un mini supermercado ubicado por la avenida Chacabuco, dijo que no subieron los costos de la mercadería que ya estaba en góndola y que lo harán en caso de que las nuevas listas sí llegaran con nuevos valores. En relación a la medida nacional, sostuvo: “Pago hoy el IVA y lo seguiremos haciendo los pequeños comerciantes, la Afip tarda en devolver, si te devuelve; el que termina pagando este 21% es la gente porque nosotros si pagamos algo tenemos que aumentar en algún momento. Esta medida es un verso más del Gobierno, no pertenezco a ningún partido, estamos del lado de los trabajadores”.

En una verdulería por Cazadores Correntinos, Diana dijo que “nosotros pagamos más caro la mercadería (fideos y otros alimentos que también comercializan), hay que esperar a ver qué pasa”.

Desde el supermercado Toto del barrio Laguna Seca, Lorenzo expresó que “entendí que deben vendernos sin IVA pero hasta el momento recibimos listas con aumentos, si comprás sin IVA, vendés sin IVA y viceversa”.

Controles

Cabe recordar que, así como publicó ayer El Litoral, la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor, empezará a realizar controles en los diversos comercios para verificar sí hubo quita de este impuesto. El subsecretario Juan José Ahmar, dijo a este diario que esperaban directivas precisas sobre cómo llevarán adelante este proceso.

Por este motivo, los comerciantes expresaron que es difícil esta aplicación y que quienes deberían realizar son aquellos productores o grandes empresas que ponen el precio inicial al alimento. Si la eliminación no se realiza en el precio inicial sería difícil hacerlo en otra parte de la cadena comercial.

“Estamos esperando las directivas en cuanto a las formas de los controles con la quita del IVA y también la medida tomada con el combustible. Recién la próxima semana sabremos qué tipo de control se realizará, hasta el momento no nos han informado cómo será instrumentado. En estos días los mismos comercios deben variar la facturación”, dijo a El Litoral Juan José Ahmar, subsecretario de Comercio de Corrientes. En este sentido, remarcó que “no se sabe aún cómo se va a controlar” y que “no debería haber en estos días más aumentos” y, que “los últimos incrementos se compensarían con la quita del IVA”.

“El único costo fijo es el de Precios Esenciales, los demás tuvieron mucha volatilidad. Con esta medida, se tiende a no aumentar los costos de las mercaderías y lo que se aumentó se compensaría con la quita del IVA, es decir, si la harina subió un 25% se notará el incremento en un 4%”, comentó Ahmar a este diario y resaltó que “estamos a la espera de que Nación envíe las formas de cómo se controlará”.

La lista de artículos es la siguiente: aceite de girasol, maíz y mezcla; arroz; azúcar; conservas de frutas, hortalizas y legumbres; harinas de maíz; harinas de trigo; huevos; leche fluida entera o descremada con aditivos; pan; pan rallado y/o rebozador; pastas secas; yerba mate, mate cocido y té; yogur entero y/o descremado.

La eliminación del IVA abarca a todas las marcas de cada categoría. Para financiar la medida el Gobierno analiza destinar 10 mil millones de pesos.